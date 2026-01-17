Мегаракета NASA SLS начала путь к стартовой площадке — впереди первый за полвека облёт Луны людьми

Сегодня, 17 января 2026 года, в 15:07 по московскому времени мегаракета NASA SLS начала движение на стартовую площадку в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде. Огромная конструкция общей массой около 5 тыс. тонн со скоростью 1,61 км/ч преодолеет расстояние около 6,5 км. Весь переход — от открытия дверей сборочного ангара до остановки на площадке 39B — займёт около 12 часов. Путь к Луне начался.

После того как мобильная платформа с ракетой достигнет площадки, инженерные команды начнут подготовку к серии ключевых тестов, включая так называемую «мокрую генеральную репетицию» — заправку всех компонентов ракеты топливом и проверку взаимодействия всех систем ракеты с наземной инфраструктурой. Эти проверки необходимы для подтверждения готовности к старту и обеспечения безопасности экипажа, который планируется отправить вокруг Луны. Запуск миссии Artemis II намечен на начало февраля 2026 года, при этом окно запуска открывается 6 февраля.

Миссия Artemis II станет первым пилотируемым полётом в рамках программы Artemis со времени миссии «Аполлон-17» в 1972 году. Четыре астронавта, включая командира Рейда Уайсмана (Reid Wiseman), пилота Виктора Гловера (Victor Glover), а также специалистов Кристину Кох (Christina Koch) и Джереми Хансена (Jeremy Hansen) из Канадского космического агентства, планируют провести в полёте около 10 дней. В программу миссии входит облёт Луны без выхода на стационарную орбиту спутника, что станет проверкой жизненно важных систем корабля Orion в пилотируемом режиме и откроет путь к будущим лунным миссиям с высадкой на поверхность Луны.