В Google Chrome разрешили отключать локальный ИИ для защиты от мошенников

Пользователи браузера Google Chrome теперь могут отключить работающую локально ИИ-модель, являющуюся основой функции «Усиленная защита». Эта опция используется для отслеживания подозрительной активности, мошеннических сайтов и расширений.

Источник изображений: Bleeping Computer

Функция «Усиленная защита» присутствует в Chrome уже несколько лет, но в прошлом году Google обновила её с помощью собственных ИИ-моделей для «обеспечения защиты в реальном времени» от опасных сайтов, загрузок и расширений. Не совсем понятно, чем обновлённая функция отличается от прежней версии без ИИ-алгоритмов, но, вероятно, Google задействует нейросети для анализа шаблонов в режиме реального времени и предупреждения пользователей о потенциально вредоносных сайтах, включая те, которые ещё не были идентифицированы алгоритмами компании ранее. По данным Google, ИИ-защита также осуществляет углубленное сканирование подозрительных загрузок.

Теперь Google подтвердила, что функция «Усиленная защита» работала на основе ИИ-модели, размещённой локально на пользовательском устройстве и загружаемой через Chrome. Вместе с этим разработчики предоставили пользователям возможность удаления локальных ИИ-моделей с устройства. Для этого достаточно в настройках браузера отключить опцию «Генеративный ИИ на устройстве». Вероятно, в дальнейшем Google намерена задействовать эти модели для реализации других функций, а не только отслеживания потенциально мошеннических действий.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: chrome, google, искусственный интеллект
