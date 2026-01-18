Сегодня 18 января 2026
Ryzen 7 9800X3D продолжают загадочно умирать: теперь на материнских платах Asus

За последние две недели на форуме Reddit появилось не менее пяти публикаций, авторы которых сообщили о выходе из строя процессоров AMD Ryzen 9800X3D на материнских платах Asus с разъёмом Socket AM5. Во всех сообщениях говорится о появлении ошибки Q-Code 00. Список затронутых материнских плат охватывает несколько моделей серий B850 и X870E, поэтому проблема не привязана к одной конкретной линейке продуктов.

Источник изображений: videocardz.com

Во всех известных случаях возникновения проблемы прослеживается схожий сценарий. Система работает нормально, но в какой-то момент после перезагрузки, выхода из спящего режима или даже в процессе работы, появляется чёрный экран с сообщением о сбое в работе материнской платы. В некоторых случаях проблема сопровождается световой индикацией, сообщающей о возникновении ошибки оперативной памяти. Столкнувшиеся со сбоем пользователи описывают стандартный цикл поиска решения: сброс CMOS, замена планок ОЗУ, замена блока питания, переустановка компонентов и попытки прошивки BIOS через USB. При этом ни что из перечисленного не возвращает систему в работоспособное состояние.

На данный момент известно о пяти подобных случаях:

    • Материнская плата Asus TUF B850M-PLUS WiFi. Примерно после двух месяцев эксплуатации система перестала выводить изображение на экран. Автор сообщения отмечает, что диагностика компонентов показала неисправность процессора.
    • Материнская плата Asus ROG Strix X870E-E. Зависание в процессе перезагрузки, после этого ошибка Q-Code 00. Автор упоминает последующий случайный изгиб контактных ножек в сокете, что осложняет определение точной причины неисправности.
    • Материнская плата Asus Crosshair X870E. Отсутствие изображения и доступа в BIOS при включении. Описание проблемы скорее указывает на сбой платформы, но не подтверждает выход из строя процессора.
    • Материнская плата ROG Strix X870E-E Gaming. Черный экран с тем же кодом ошибки после выхода из спящего режима. Автор сообщения ссылается на сообщение сервисного центра о «более чем 20» аналогичных случаях.
    • Материнская плата ROG Crosshair X870E Hero. Система зависла в процессе игровой сессии, после чего появился чёрный экран с ошибкой. Автор отмечает, что проблему решила замена процессора и он продолжает выяснять причины сбоя с поддержкой AMD.

Судя по сообщениям, время работы ПК до выхода из строя варьируется от двух дней до года. Также стоит отметить, что ранее обсуждения выхода из строя процессоров Ryzen 9800X3D были сфокусированы на материнских платах ASRock. В конечном счёте компания признала, что BIOS применял некорректные настройки, после чего начала выпускать новые версии прошивок, а также заменять вышедшие из строя устройства. На данный момент на Reddit насчитывается не менее 157 сообщений о случаях, связанных с выходом из строя процессоров Ryzen 9800X3D.

