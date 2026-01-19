Сегодня 19 января 2026
Far Cry 3 Classic Edition получит поддержку 60 кадров/с для PS5, Xbox Series X и S уже на следующей неделе

Консольная версия шутера с открытым миром Far Cry 3 от французского издателя и разработчика Ubisoft вскоре получит обновление, которое добавит режим с 60 кадрами/с. По такому случаю был представлен отдельный трейлер.

Источник изображения: Ubisoft

Источник изображения: Ubisoft

Шутер Far Cry 3 в исполнении Classic Edition изначально выходил на PS4 и Xbox One в 2018 году. По сравнению с оригинальной версией игры переиздание для актуальных на тот момент консолей отличалось улучшенной графикой с поддержкой более высоких разрешений (вплоть до 1440p на PS4 Pro), но было полностью лишено сетевых режимов.

Far Cry 3 Classic Edition также доступна на PS5, Xbox Series X и S по технологии обратной совместимости. И только на этих консолях игра вскоре обзаведётся поддержкой режима с 60 кадрами/с, который добавят уже 21 января. Информации о других технических улучшениях Ubisoft не представила — скорее всего, их и не планируется. Напомним, аналогичный апдейт получила в апреле 2025 года консольная версия Far Cry 4.

Оригинальная Far Cry 3 вышла в 2012 году на PC, Xbox 360 и PS3. Спустя шесть лет обновлённая версия шутера стала доступна на PS4 и Xbox One.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: far cry 3 classic edition, шутер, ubisoft
