Обзор системы жидкостного охлаждения Ocypus Sigma L36 BK ARGB

Молодой китайский бренд Ocypus не сбавляет темпы экспансии своих продуктов на российский рынок. Совсем недавно компания анонсировала интересный процессорный кулер Delta A62 EX Digital, который мы также в перспективе ожидаем на тесты, а сегодня познакомимся с системой жидкостного охлаждения необслуживаемого типа Ocypus Sigma L36 BK ARGB. Её отличительной особенностью является оригинальный экран на помпе, на который помимо данных мониторинга можно вывести любые изображения, анимацию GIF и даже видео в формате MP4. При этом, не поверите, свою основную функцию система также выполняет весьма уверенно. Впрочем, обо всём по порядку.

Технические характеристики и стоимость

Наименование характеристик Ocypus Sigma L36 BK ARGB Радиатор Размеры (Д × Ш × В), мм 397 × 120 × 27,0 Размеры оребрения радиатора (Д × Ш × В), мм 362 × 117 × 20,5 Материал радиатора Алюминий Число каналов в радиаторе, шт. 12 Расстояние между каналами, мм 7,5 Плотность радиатора, FPI 20~21 Термическое сопротивление, °C/W н/д Объём хладагента, мл н/д Вентиляторы на радиаторе Количество вентиляторов 3 Модель вентилятора Ocypus Sigma 12 (DF1202512CM) Типоразмер 120 × 120 × 26,5 Диаметр крыльчатки/статора, мм 112 / 40 Количество и тип подшипника(ов) 1, гидродинамический Скорость вращения, об/мин 500–2000 (±10%) (ШИМ-регулировка) Максимальный воздушный поток, CFM 73 (макс.) Уровень шума, дБА 29 (макс.) Максимальное статическое давление, мм H 2 O 4,3 (макс.) Номинальное/стартовое напряжение, В 12 / 4,9 Энергопотребление: заявленное (измеренное), Вт 2,40 / 2,84 Срок службы, часов/лет 40 000 / >4,6 Масса одного вентилятора, г 121 Длина кабеля, мм 640 Помпа Размеры (Д × Ш × В), мм Ø90 × 99 Производительность, л/ч н/д Высота подъёма воды, м н/д Скорость ротора помпы (заявленная/измеренная), об/мин 3100 (±10%) / 2970 Тип подшипника н/д Срок службы подшипника, часов/лет 30 000 / >3,4 Номинальное напряжение, В 12 Энергопотребление: заявленное/измеренное, Вт 3,6 / 3,0 Уровень шума, дБА ≤27 Длина кабеля, мм 420 Водоблок Размеры основания водоблока, мм 55,5 × 55,5 Материал и структура Медь, микроканальная структура Совместимость с платформами AMD Socket AM4/AM5

Intel LGA1851/1700/1200/115x Дополнительно Длина шлангов, мм 375 Внешний/внутренний диаметр шлангов, мм 12 Теплоноситель Нетоксичный, антикоррозионный (пропиленгликоль) Максимальный уровень TDP, Вт 300 Термопаста В отдельном шприце Подсветка Крышки помпы (с IPS-экраном 2,4”) и вентиляторов (адресуемая) Масса системы в сборе, г 1 560 Гарантийный срок, лет 5 Страна производства Китай Розничная стоимость, ₽ 8 699

Упаковка и комплектация

Система жидкостного охлаждения Ocypus Sigma L36 BK ARGB запечатана в большую коробку с изображением самой системы на лицевой стороне и её подробными техническими характеристиками на обратной.

В основную коробку вставлена корзина из пористого картона с отсеками под компоненты системы жидкостного охлаждения, где они и зафиксированы. Причем радиатор с вентиляторами и экран помпы дополнительно защищены картонными коробками.

Сбоку размещена небольшая коробочка с комплектующими. В ней находятся усилительная пластина для процессоров Intel, две пары монтажных пластин, комплекты винтов и гаек, кабель для вентиляторов, термопаста, стяжки-липучки и инструкция по установке.

Произведённая в Китае Ocypus Sigma L36 BK ARGB продаётся в России за 8699 рублей, а гарантийный срок, предоставляемый на эту модель, равен пяти годам, что очень неплохо для AiO СЖО.

Нужно ли говорить, что Ocypus Sigma L36 BK ARGB представляет собой классическую систему жидкостного охлаждения необслуживаемого типа, уже заправленную и готовую к эксплуатации? Думаем, вы это и так прекрасно видите на приведённых далее фотографиях.

А вот дизайн у системы довольно интересный. Он простой и лаконичный, но при этом совершенно нескучный из-за изящных вентиляторов с красивой белой крыльчаткой и золотыми кольцами на статорах.

Масса СЖО равна 1560 граммам, что примерно на 10% меньше, чем у других систем этого форм-фактора (360 мм).

Стандартный радиатор Ocypus Sigma L36 BK ARGB выполнен из алюминия и имеет размеры 397 × 120 × 27 мм. Он состоит из двенадцати плоских каналов, по которым прокачивается теплоноситель, и перфорированной гофроленты, приклеенной между этими каналами. Толщина рёбер равна 20,5 мм.

Плотность рёбер радиатора равна 20-21 FPI, что является стандартным значением для AiO СЖО.

На увеличенном торце радиатора размещены два статичных фитинга с опрессованными на них шлангами, а рядом можно заметить заглушенное заливное отверстие.

Для соединения радиатора с помпой используются два резиновых шланга в нейлоновой оплётке внешним диаметром 12 мм и длиной 375 мм.

Для них в комплекте с СЖО предусмотрены нейлоновые стяжки.

Помпа Ocypus Sigma L36 BK ARGB очень компактна: внешне и размерами она напоминает хоккейную шайбу. Сверху на её корпусе видны четыре круглые точки – это магнитные крепления экрана мониторинга.

В подшипнике ротора помпы используется керамическая втулка, обеспечивающая ей долговечность и бесшумность в работе. Правда, заявленный ресурс помпы составляет 30 тысяч часов, что довольно скромно по современным меркам. Скорость ротора заявлена на отметке 3100 об/мин (3030 об/мин, по данным мониторинга). При этом уровень шума насоса не должен превышать 27 дБА, а энергопотребление – 3,6 Вт (3,0 Вт, по данным мониторинга).

Сверху на помпу устанавливается экран мониторинга в хромированном кольце. Его можно поворачивать на 90, 180, 270 и 360 градусов, ориентируя экран в четырёх положениях.

Тип экрана – IPS, диагональ – 2,4 дюйма, разрешение – 320 × 240 пикселей. Его возможности мы продемонстрируем в разделе с установкой системы.

Медный водоблок, привёрнутый восемью винтами к основанию помпы, имеет внутреннюю микроканальную структуру с расстоянием 0,1 мм между рёбрами. Размеры контактной поверхности водоблока равны 55,5 × 55,5 мм, а качество её обработки очень высокое.

Поскольку ровность основания водоблока идеальная, то на теплораспределителе процессора конструктивного исполнения Socket AM5 мы получили, можно сказать, эталонный отпечаток термопасты.

На радиаторе СЖО установлены три 120-мм вентилятора Ocypus Sigma 12 с маркировкой DF1202512CM. Они выглядят очень изящно, благодаря сочетанию чёрной рамки с закруглёнными краями на входе воздушного потока и белой семилопастной крыльчатки диаметром 112 мм с золотистым кольцом в центре ротора.

Вообще, конструкция вентиляторов Ocypus Sigma 12 выглядит продуманной и ориентированной на низкий уровень шума. Последнее прослеживается даже по изогнутым стойкам статора, края которых также закруглены, хотя в агрессивности лопастей самой крыльчатке не откажешь.

Скорость вращения вентиляторов регулируется широтно-импульсной модуляцией (PWM) в диапазоне от 500 до 2000 об/мин с допуском в 10% по верхней границе. Максимальный воздушный поток одного вентилятора может достигать 73 CFM, статическое давление – 4,3 мм H 2 O (высокое значение), а уровень шума не должен превысить отметку 29 дБА. В принципе, это стандартные характеристики для вентиляторов такого типоразмера, не считая впечатляющего статического давления.

На статоре диаметром 40 мм приклеен бумажный стикер с указанием модели вентилятора, маркировки и электрических характеристик. Измеренное энергопотребление вентилятора на максимальной скорости оказалось равно 2,84 Вт, а стартовое напряжение – 4,9 В.

В вентиляторах используются гидродинамические подшипники с нормативным сроком службы не менее 40 тысяч часов, что соответствует четырём с половиной годам непрерывной работы.

Круглые резиновые шайбы-демпферы в углах рамок вентиляторов предназначены для уменьшения передачи вибраций на радиатор и снижения уровня шума.

На радиаторе вентиляторы закрепляются винтами и соединяются друг с другом единым кабелем длиной 640 мм (от последнего коннектора).

⇡#Совместимость и установка

Водоблок системы жидкостного охлаждения Ocypus Sigma L36 BK ARGB можно установить на процессоры AMD конструктивного исполнения Socket AM5/AM4 и на процессоры Intel конструктивного исполнения LGA1851/1700/1200/115x. Ну а поскольку тепловой пакет для СЖО заявлен на отметке 300 ватт, то можно сказать, что система справится с любым актуальным процессором в номинальном режиме его работы. То есть полная универсальность. Что касается процедуры установки, то в комплекте с СЖО есть подробная инструкция, а также можно воспользоваться мануалом с сайта Ocypus (формат PDF, 28,6 Мбайт).

Сам же процесс установки предельно прост и интуитивен. Например, комплект для крепления водоблока на процессор AMD выглядит вот так.

С платы сначала нужно отвернуть штатные пластиковые крепления сокета, поменяв их на стойки, к которым винтами с накатанной головкой приворачиваются монтажные пластины.

К последним затем и притягивается водоблок. Радиатор мы разместили на верхней панели корпуса, сориентировав вентиляторы на выдув из него.

Для подключения Ocypus Sigma L36 BK ARGB на материнской плате используются коннектор 4-pin для вентиляторов, 3-pin для помпы, ARGB-разъём и коннектор USB 2.0 для мониторинга и управления экраном на помпе.

Чтобы управлять дисплеем на помпе, потребуется установить программное обеспечение Ocypus Display (173,4 Мбайт). С ним вы уже знакомы по тестам СЖО Ocypus Sigma L36 Pro.

Кроме дисплея у СЖО есть подсветка контура кольца помпы, а также вентиляторов.

Выглядит всё это очень привлекательно и даже в какой-то степени футуристично. Конечно же, подсветка синхронизируется с подсветкой других компонентов системного блока.

⇡#Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Сравнение эффективности Ocypus Sigma L36 BK ARGB и её соперников было проведено в корпусе системного блока на следующей конфигурации:

Для получения стабильных и объективно сопоставимых друг с другом результатов основные параметры процессора были зафиксированы в следующих значениях: частота BCLK – 100 МГц, множитель ядер – 51, частота – 5,1 ГГц, напряжение Vcore – 1,070-1,075 В. В BIOS материнской платы Asus был выставлен восьмой (максимальный) уровень стабилизации напряжения на ядре процессора (CPU load-line calibration).

По данным HWiNFO64, уровень тепловыделения процессора с такими настройками достигал 225 ватт. Эффективная частота оперативной памяти была зафиксирована на отметке 6,2 ГГц при напряжениях 1,335/1,320 В (VDD/VDDQ), а её основные тайминги фиксировались в значениях 32-38-38-48 CR1 с дополнительной подстройкой вторичных и третичных таймингов. Напряжение VSOC фиксировалось на отметке 1,210 В. Частота коммуникационной шины Infinity Fabric (FCLK) была установлена на 2,133 ГГц.

Тестирование было проведено в операционной системе Microsoft Windows 11 Pro версии 24H2 (26100.7462). Программное обеспечение, использованное для теста:

Cinebench R23 – для создания стресс-нагрузки на процессор (режим Test Throttling, два последовательных цикла примерно по 10 минут);

HWiNFO64 8.35-5890 – для мониторинга температур и визуального контроля всех параметров системы.

Снимок экрана мониторинга во время одного из циклов тестирования выглядит следующим образом.

Нагрузка на процессор создавалась двумя последовательными циклами Cinebench R23. На стабилизацию температуры CPU между циклами отводилось по 10 минут. За окончательный результат, который вы увидите на диаграмме, принята максимальная температура по датчику Tdie в пике нагрузки и в режиме простоя с учётом корректировки на дельту температуры окружения. Кроме этого, в отдельной таблице будут приведены температуры каждого кластера ядер процессора (CCD1 и CCD2). Температура в помещении контролировалась установленным рядом с системным блоком электронным термометром с точностью измерений 0,1 °C и с возможностью почасового мониторинга изменения температуры в помещении за последние 6 часов. Во время данного тестирования температура колебалась в диапазоне 22,5–24,6 °C (дельта учитывалась в результатах).

Измерение уровня шума систем охлаждения проводилось электронным шумомером «ОКТАВА-110А» в период от ноля до трёх часов ночи в полностью закрытой комнате площадью около 20 м2. Уровень шума измерялся вне корпуса системного блока, когда источником шума в помещении являлась только система охлаждения и её вентиляторы или только помпа. Шумомер, зафиксированный на штативе, всегда располагался строго в одной точке на расстоянии ровно 150 мм от ротора вентилятора. Системы охлаждения размещались на самом углу стола на подложке из вспененного полиэтилена. Нижняя граница измерений шумомера составляет 22 дБА, а субъективно-комфортный (просьба не путать с низким!) уровень шума систем охлаждения при измерениях с такого расстояния находится около отметки 36 дБА. За условно-низкий уровень шума мы принимаем значение 33 дБА.

Основным соперником Ocypus Sigma L36 BK ARGB сегодня выступит система с радиатором такого же типоразмера 360 мм – DeepCool LQ360.

Кроме этого, в тестирование включен воздушный суперкулер PentaWave Z06D SRB с двумя штатными вентиляторами.

Добавим, что скорость вращения крыльчаток вентиляторов тестируемых систем охлаждения регулировалась в диапазоне от 800 об/мин до их максимума с шагом 100 или 200 об/мин с помощью специального контроллера, точность которого составляет ±10 об/мин.

Очевидно, что эффективность Ocypus Sigma L36 BK ARGB практически такая же, как и у используемой нами в качестве ориентира для всех 360-мм AiO СЖО DeepCool LQ360 – результаты тестов двух этих систем не различаются более чем на 1 градус Цельсия, за исключением режима 900 об/мин, где Ocypus эффективнее сразу на 2,5 градуса Цельсия. Что касается сравнения с суперкулером, то здесь Sigma L36 BK ARGB эффективнее PentaWave Z06D SRB на 8-9 градусов Цельсия в каждом скоростном режиме вентиляторов.

Далее повышаем частоту процессора AMD Ryzen 9 9950X до 5,2 ГГц с увеличением напряжения до 1,120 В при том же восьмом уровне LLC.

По данным HWiNFO64, тепловыделение процессора в таком режиме под стресс-тестом достигает 255-260 ватт, поэтому температуры заметно выросли. Тем не менее Ocypus Sigma L36 BK ARGB и в этом случае обеспечила процессору стабильность на любых скоростях вентиляторов, на что, к слову, способны далеко не все 360-мм СЖО.

При увеличении нагрузки Ocypus Sigma L36 BK ARGB почти в каждом тестовом режиме оказывается чуть эффективнее DeepCool LQ360, а в среднем это 1,5-2 градуса Цельсия в пользу героини сегодняшней статьи. Воздушный кулер вновь отстаёт на 9 градусов Цельсия и не способен охладить такой процессор в комфортных и тихих режимах.

Последний тест эффективности: проверка возможностей СЖО на частоте процессора 5,3 ГГц при напряжении 1,120 В и тепловыделении вплоть до 287 ватт.

Здесь участвуют только СЖО и только на максимальной скорости вентиляторов. Результаты приведены в виде скриншотов с полными данными мониторинга.

И в этом режиме Ocypus Sigma L36 BK ARGB чуть эффективнее DeepCool LQ360, причём уровень шума этих систем охлаждения на максимальных оборотах вентиляторов практически одинаковый.

Вентиляторы в Ocypus Sigma L36 BK ARGB шумят немногим сильнее, чем у DeepCool LQ360, хотя в комфортном и тихом режимах их скорости очень близки друг к другу. Три одновременно работающих вентилятора Ocypus можно назвать комфортными до скорости 870 об/мин и тихими до 790 об/мин. Треска и вибраций не зафиксировано, разгоняются и замедляются вентиляторы довольно плавно, без нареканий.

Уровень шума помпы равен 31,8 дБА, что довольно тихо. На сводной диаграмме уровня шума помп и в таблице Ocypus Sigma L36 BK ARGB расположилась почти в середине списка.

Субъективно, если кожух с экраном с помпы Ocypus Sigma L36 BK ARGB снять, то уровень шума ещё немного снижается. Впрочем, это лишь личные впечатления, не претендующие на абсолютную истину.

Новая система жидкостного охлаждения Ocypus Sigma L36 BK ARGB получилась на редкость удачной и сбалансированной. По эффективности охлаждения горячих процессоров она демонстрирует одни из лучших показателей среди 360-мм AiO СЖО, причём во всём скоростном диапазоне вентиляторов. Уровень шума помпы устроит даже самых требовательных пользователей, а её настраиваемый экран мониторинга вкупе с подсветкой делает данную модель визуально неотразимой. Добавляем сюда же полную универсальность, простое и надёжное крепление, пятилетнюю гарантию и конкурентную стоимость, и на выходе получается одна из лучших систем жидкостного охлаждения в 360-мм форм-факторе. С уверенностью рекомендуем данную модель для домашних системных блоков под любые задачи.