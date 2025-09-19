Обзор и тест системы жидкостного охлаждения Ocypus Sigma L36 Pro: внимание на экран!

Продукция молодой китайской компании Ocypus продолжает заполнять российский рынок. Вслед за блоками питания, корпусами и процессорными кулерами свой путь прокладывают и системы жидкостного охлаждения необслуживаемого типа (AiO СЖО). Причём, уже второго поколения, поскольку с первым мы познакомились в конце прошлого года на примере СЖО Ocypus Iota L36 BK. Новая модель Ocypus Sigma L36 Pro, о которой мы вам сегодня расскажем, получила более производительные вентиляторы и большой дисплей на помпе с мониторингом температур процессора и видеокарты, а также широкими возможностями в плане размещения на нём статичных или динамических изображений. Выглядит такой экран весьма футуристично, но подобная особенность системы жидкостного охлаждения должна быть бонусом, а не ключевым её компонентом, ведь главное, как СЖО справляется со своей основной задачей – охлаждением горячих процессоров при комфортном для пользователя уровне шума. Вот это-то мы сегодня и выясним.

⇡#Обзор AiO СЖО Ocypus Sigma L36 Pro

⇡#Технические характеристики и стоимость

Наименование характеристик Ocypus Sigma L36 Pro (Sigma-L36-BK3ANWL00P-GL) Радиатор Размеры (Д х Ш х В), мм 397 × 120 × 27 Размеры оребрения радиатора (Д х Ш х В), мм 361 × 117 × 21 Материал радиатора Алюминий Число каналов в радиаторе, шт. 12 Расстояние между каналами, мм 7,5 Плотность радиатора, FPI 20 Термическое сопротивление, °C/W н/д Объём хладагента, мл н/д Вентиляторы на радиаторе Количество вентиляторов 3 Модель вентилятора Ocypus Sigma (DF1202512CM) Типоразмер 120 × 120 × 25 Диаметр крыльчатки/статора, мм 112 / 40 Количество и тип подшипника(ов) 1, FDB Скорость вращения, об/мин 500–2400 (±10%) (ШИМ-регулировка) Максимальный воздушный поток, CFM 90 (макс.) Уровень шума, дБА 36 (макс.) Максимальное статическое давление, мм H 2 O 5,8 (макс.) Номинальное/стартовое напряжение, В 12 / 4,5 Энергопотребление: заявленное (измеренное), Вт 3,12 / 3,92 Срок службы, часов/лет н/д Масса одного вентилятора, г 162 Длина кабеля, мм 15 (+660) Помпа Размеры (Д х Ш х В), мм 80 × 78 × 97 Производительность, л/ч н/д Высота подъёма воды, м н/д Скорость ротора помпы (заявленная/измеренная), об/мин 3100 (±10%) / 3130 Тип подшипника н/д Срок службы подшипника, часов/лет 100 000 / >11 Номинальное напряжение, В 12,0 Энергопотребление: заявленное/измеренное, Вт 4,8 / 4,55 Уровень шума, дБА н/д Длина кабеля, мм 350 Водоблок Размеры основания водоблока, мм 65 × 60 Материал и структура Медь, микроканальная структура Совместимость с платформами AMD Socket AM4/AM5 Intel LGA115х/1200/1700/1851 Дополнительно Длина шлангов, мм 370 Внешний/внутренний диаметр шлангов, мм 12,5 / 6,5 Теплоноситель Нетоксичный, антикоррозионный (пропиленгликоль) Максимальный уровень TDP, Вт 310 Термопаста Ocypus (в отдельном шприце) Подсветка Периметра помпы (адресуемая) + экрана Масса системы в сборе, г 1 724 Гарантийный срок, лет 5 Страна производства Китай Розничная стоимость, ₽ 12 760

⇡#Упаковка и комплектация

Ocypus Sigma L36 Pro поставляется в большой картонной коробке серого цвета, украшенной изображением системы на лицевой стороне.

Детальные технические характеристики СЖО и перечень поддерживаемых процессорных сокетов приведены на обратной стороне коробки.

Внутри основной коробки размещена корзина из пористого картона с отсеками, где находятся компоненты системы жидкостного охлаждения. Радиатор с вентиляторами дополнительно защищён картонной оболочкой.

Комплектующие находятся в маленькой коробочке сбоку от помпы. В их числе усилительная пластина для Intel, две прижимных пластины, комплекты винтов, втулок и шайб, две нейлоновые стяжки-липучки для шлангов, кабель с резистором, кабель для подключения трёх вентиляторов и термопаста Ocypus.

Ocypus Sigma L36 Pro выпускается в Китае и в России обеспечивается пятилетней гарантией. Что касается стоимости, то данную модель СЖО сейчас можно приобрести за 12760 рублей – это уже верхний ценовой уровень для 360-мм AiO СЖО.

Ocypus Sigma L36 Pro доступна на выбор в белом и чёрном цвете, у нас на тестировании чёрная версия СЖО. Выглядит система стильно и строго – это заслуга оригинальных вентиляторов с мощными лопастями и золотистым кольцом на роторе.

На боковой грани радиатора указано название производителя в стилистике, сочетающейся с кольцами на вентиляторах.

При этом конструктивно Sigma L36 Pro ничем не отличается от других AiO СЖО с 360-мм радиаторами, всё стандартно, штатно, обычно. Масса системы равна 1724 граммам.

Размеры радиатора равны 397 × 120 × 27 мм, а размеры рабочего тела радиатора (гребенка и каналы) составляют 361 × 117 × 21 мм.

В алюминиевом радиаторе проходят двенадцать плоских каналов, пространство между которыми заполнено гофролентой.

Плотность радиатора составляет 20 FPI, а толщина вместе с вентилятором равна 52 мм.

Торцы радиатора также ничем примечательным не выделяются: на первом два статичных фитинга с опрессованными на них шлангами, а второй чуть меньшего размера и без каких-либо особенностей.

Длина резиновых шлангов в нейлоновой оболочке, соединяющих радиатор с помпой, равна 370 мм.

Для шлангов в комплекте предусмотрены стяжки-липучки, но никакой обязательной необходимости в их использовании нет.

Помпа выделяется компактностью: диаметр её корпуса 74 мм, а высота – не более 44 мм.

Из особенностей помпы Ocypus Sigma L36 Pro производитель особо выделяет долговечный подшипник с керамической втулкой, обеспечивающий помпе нормативный срок службы более ста тысяч часов, что эквивалентно одиннадцати годам непрерывной работы. Пожалуй, это один из лучших показателей среди систем жидкостного охлаждения необслуживаемого типа. Что касается скорости вращения ротора помпы, то она равна 3100 об/мин с 10%-м допуском в обе стороны. По данным мониторинга, скорость ротора помпы составляла 3130 об/мин, ШИМ-регулировка скорости не поддерживается. Уровень шума насоса не должен превышать 27 дБА, а энергопотребление – 4,8 ватт (4,55 Вт измеренное).

Для установки на верхнюю панель помпы в Ocypus Sigma L36 Pro предусмотрен большой IPS-дисплей диагональю 3,5 дюйма с разрешением 640 × 480 пикселей.

Экран удерживается четырьмя магнитами и может быть повёрнут на 90, 180 и 270 градусов в зависимости от того, какой у вас корпус и как в нём размещена система жидкостного охлаждения.

Работу экрана мы продемонстрируем в подразделе с установкой и запуском системы жидкостного охлаждения.

В Ocypus Sigma L36 Pro используется медный водоблок с микроканальной структурой. Его особенностями являются большая площадь основания (заявлены 3700 мм2) и расстояние между рёбрами внутри водоблока не более 0,1 мм.

Качество обработки контактной поверхности водоблока размерами 65 × 60 мм очень высокое, а к его ровности сложно как-либо придраться. Отпечатки на слегка выпуклом теплораспределителе процессора конструктивного исполнения LGA1700 получились полноценными.

На радиаторе Ocypus Sigma L36 Pro установлены 120-мм вентиляторы модели Sigma (DF1202512CM) – конструктивно такие же, как и в Iota A62 BK. Они выделяются семилопастной крыльчаткой диаметром 112 мм с агрессивным профилем лопастей и закруглёнными краями рамки на входе и выходе воздушного потока.

Скорость вращения крыльчатки, традиционно регулируемая широтно-импульсной модуляцией, находится в диапазоне от 500 до 2400 об/мин. На максимальной скорости один такой вентилятор должен развивать воздушный поток объёмом 90 CFM и статическое давление 5,8 мм H 2 O – эти значения определённо впечатляют. Обратной стороной всего этого является высокий уровень шума, который даже по официальным данным составляет 36 дБА. С помощью входящего в комплект резистора максимальную скорость вентиляторов можно ограничить отметкой 2000 об/мин со снижением сопутствующих ей характеристик.

На статоре вентиляторов диаметром 40 мм указана маркировка DF1202512CM (точно такая же, как и у вентиляторов недавно протестированной DeepCool LM360 WH), а также диапазон регулировки скорости, страна производства и электрические характеристики.

Срок службы гидродинамического подшипника вентиляторов в характеристиках СЖО не указан.

В уголках рамок вентиляторов вставлены резиновые демпферы, предназначенные для уменьшения передачи вибраций на радиатор и снижения за счёт этого уровня шума.

Вентиляторы подключаются короткими коннекторами к одному кабелю, длина которого составляет 490 мм. Подсветки у них нет, поэтому для подключения троицы «вертушек» Ocypus Sigma L36 Pro потребуется только один коннектор 4-pin на материнской плате.

⇡#Совместимость и установка

Ocypus Sigma L36 Pro совместима с процессорами AMD конструктивного исполнения Socket AM5/AM4 и процессорами Intel конструктивного исполнения LGA1851/1700/1200/115х. Для системы указан предельный тепловой пакет процессора 310 ватт, так что ограничений по конкретным моделям CPU для неё в принципе не существует. Инструкцию по установке Sigma L36 Pro в корпус и на процессор можно скачать с сайта компании (формат PDF, 32,8 Мбайт).

Набор крепления водоблока для установки на процессоры Intel включает в себя металлическую backplate, прижимную скобу с одним открытым краем, четыре пластиковые втулки и четыре подпружиненных винта.

Прижимная пластина вставляется в прорези основания помпы, а остальные комплектующие крепления собираются на материнской плате.

Усилие прижима водоблока к процессору довольно высокое, и не забывайте, что затягивать его нужно равномерно.

Что касается радиатора с вентиляторами, то его мы установили на верхней панели корпуса с ориентацией вентиляторов на выдув.

Вентиляторы подключаются к материнской плате единым кабелем 4-pin. Кроме них, потребуется подключить кабель помпы 3-pin и кабель USB 2.0, который отвечает за настройку дисплея на помпе и управление им. Она реализована в приложении Ocypus Display.

В утилите уже предусмотрены шесть тем оформления дисплея на помпе Ocypus Sigma L36 Pro, на которых отображаются температуры процессора и видеокарты.

Там же регулируется яркость дисплея, которая на максимуме избыточна даже светлым днём, а оптимальной яркостью мы бы назвали диапазон регулировки от 80 до 85%.

Но самое ценное в Ocypus Display – это возможность создавать свои темы оформления экрана, на которые можно выводить практически любые параметры мониторинга компонентов вашего компьютера, включая энергопотребление, скорость вентиляторов и состояние накопителей, а также дополнять их графическим оформлением в виде статус-баров.

Фактически это конструктор экрана мониторинга с очень широкими возможностями, лишь бы хватило фантазии пользователя. Действительно – такого в системах жидкостного охлаждения мы ещё не видели, и в этом заключается значительное превосходство Ocypus Sigma L36 Pro над конкурентами.

⇡#Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Сравнение эффективности Ocypus Sigma L36 Pro и её соперников было проведено в закрытом корпусе системного блока на следующей конфигурации:

Для получения стабильных и объективно сопоставимых друг с другом результатов основные параметры процессора были зафиксированы в следующих значениях: частота BCLK – 100 МГц, множитель производительных ядер – 54, частота – 5,4 ГГц, множитель энергоэффективных ядер – 43, частота – 4,3 ГГц, напряжение Vcore – 1,145-1,15 В. В BIOS материнской платы MSI был выставлен третий уровень стабилизации напряжения на ядре процессора (CPU load-line calibration).

По данным HWiNFO64, уровень тепловыделения процессора с такими настройками достигал 260 ватт (реальное немного ниже). Эффективная частота оперативной памяти была зафиксирована на отметке 6,933 ГГц при напряжениях 1,305/1,295 В (VDD/VDDQ), а её основные тайминги фиксировались в значениях 34-42-42-54 CR2 с дополнительной подстройкой вторичных и третичных таймингов. Напряжение VCCSA фиксировалось на уровне 1,055 В. Частота кольцевой шины (ring) была установлена на отметке 4,8 ГГц.

Тестирование было проведено в операционной системе Microsoft Windows 11 Pro версии 24H2 (26100.5074). Программное обеспечение, использованное для теста:

Cinebench R23 – для создания стресс-нагрузки на процессор (режим Test Throttling, два последовательных цикла примерно по 10 минут);

HWiNFO64 8.30-5800 – для мониторинга температур и визуального контроля всех параметров системы.

Снимок экрана мониторинга во время одного из циклов тестирования выглядит следующим образом.

Нагрузка на процессор создавалась двумя последовательными циклами Cinebench R23. На стабилизацию температуры CPU между циклами отводилось по 10 минут. За окончательный результат, который вы увидите на диаграмме, принята максимальная температура наиболее горячего из восьми производительных ядер центрального процессора в пике нагрузки и в режиме простоя, а также средняя максимальная температура по всем таким ядрам. Кроме этого, в отдельной таблице будут приведены температуры всех производительных ядер процессора, их усреднённые значения и дельта температур между ядрами. Температура в помещении контролировалась установленным рядом с системным блоком электронным термометром с точностью измерений 0,1 °C и с возможностью почасового мониторинга изменения температуры в помещении за последние 6 часов. Во время данного тестирования температура колебалась в диапазоне 24,1–26,3 °C (дельта учитывалась в результатах).

Измерение уровня шума систем охлаждения проводилось электронным шумомером «ОКТАВА-110А» в период от ноля до трёх часов ночи в полностью закрытой комнате площадью около 20 м2. Уровень шума измерялся вне корпуса системного блока, когда источником шума в помещении являлась только система охлаждения и её вентиляторы. Шумомер, зафиксированный на штативе, всегда располагался строго в одной точке на расстоянии ровно 150 мм от ротора вентилятора. Системы охлаждения размещались на самом углу стола на подложке из вспененного полиэтилена. Нижняя граница измерений шумомера составляет 22 дБА, а субъективно-комфортный (просьба не путать с низким!) уровень шума систем охлаждения при измерениях с такого расстояния находится около отметки 36 дБА. За условно-низкий уровень шума мы принимаем значение 33 дБА.

Соперником Ocypus Sigma L36 Pro сегодня выступит система с 360-мм радиатором такого же типоразмера и стоимости – DeepCool LQ360.

Кроме этого, в тестирование включен воздушный суперкулер PentaWave Z06D SRB.

Добавим, что скорость вращения крыльчаток вентиляторов тестируемых систем охлаждения регулировалась в диапазоне от 800 об/мин до их максимума с шагом 100 или 200 об/мин с помощью специального контроллера, точность которого составляет ±10 об/мин.

⇡#Результаты тестов и их анализ

По эффективности охлаждения Ocypus Sigma L36 Pro идёт градус в градус с DeepCool LQ360. Максимальная разница между этими СЖО фиксируется на скорости вентиляторов 1400 об/мин, где при уровне шума 44,4 дБА Sigma L36 Pro охлаждает процессор до 83,5 градуса Цельсия, а LQ360 при 46,3 дБА – до 82,1 градуса Цельсия. То есть всего 1,4 градуса Цельсия разницы. И всё. Во всех остальных режимах разница между двумя СЖО одного класса не превышает одного градуса Цельсия (а чаще менее 0,6 градуса). Преимущество Ocypus Sigma L36 Pro перед воздушным кулером PentaWave Z06D SRB составляет 3,4 градуса Цельсия на 1800 об/мин и возрастает до 6,3 градуса Цельсия на 1100 об/мин. Уровень шума этих охладителей на таких скоростях отличается не критично.

Далее мы традиционно повышаем частоту производительных ядер процессора до 5,5 ГГц при напряжении 1,175-1,18 В. Уровень LLC оставляем на тройке, энергоэффективные ядра не трогаем, а частоту кольцевой шины фиксируем в значении 4,8 ГГц.

По данным HWiNFO64 тепловыделение процессора с такими настройками в пике нагрузки достигает 270-275 ватт (реальное, опять же, немного ниже), поэтому системы охлаждения справились с этой задачей не во всех скоростных режимах работы их вентиляторов, а воздушный кулер, так и вовсе только на максимальных оборотах вентиляторов.

И снова между Ocypus Sigma L36 Pro и DeepCool LQ360 развернулось очень плотная борьба с разницей в пределах 0,3-1,2 градуса Цельсия. Учитывая, что и по уровню шума отличия минимальны, можно сказать, что по эффективности эти AiO СЖО не отличаются и способны обеспечить горячему процессору максимальный уровень охлаждения.

Дополнительно мы протестировали Ocypus Sigma L36 Pro при автоматических настройках BIOS материнской платы, используя только ограничение по TDP процессора в 320 ватт. В таком режиме СЖО функционировала только на максимальных оборотах вентиляторов (2470 об/мин), а результаты приведены ниже в виде двух скриншотов с полными данными мониторинга. Для сравнения рядом добавлен результат СЖО DeepCool LM360 с такими же настройками BIOS.

Максимальная температура процессора, охлаждаемого Ocypus Sigma L36 Pro на предельной скорости вентиляторов, достигает отметки 96 градусов Цельсия, что на 3 градуса Цельсия выше, чем под DeepCool LM360 (93 градуса). Уровень шума вентиляторов Ocypus также выше, чем у DeepCool. Троттлинга в обоих случаях не фиксируется. Ну что же, не обманула нас Ocypus, указав для Sigma L36 Pro впечатляющие 310 ватт тепловой нагрузки.

По уровню шума троицы вентиляторов Ocypus Sigma L36 Pro также максимально близка к используемой нами в качестве эталона DeepCool LQ360, но если говорить языком сухих цифр, то новинка работает чуть тише во всём скоростном диапазоне, не считая максимальных оборотов, которые у Ocypus выше. Вентиляторы не трещат и не гремят, работают ровно, характер шума не резкий, паразитных призвуков выявить не удалось. Субъективно комфортными они остаются до скорости 970 об/мин, а тихими их можно назвать до 850 об/мин.

Уровень шума помпы Ocypus Sigma L36 Pro равен 33,1 дБА, что ставит новую СЖО примерно в середину нашей диаграммы.

Что интересно, если на помпу Ocypus Sigma L36 Pro не устанавливать кожух с дисплеем, то уровень шума возрастает до 37,1 дБА. То есть дисплей, помимо своей основной функции, ещё и играет роль своеобразного «глушителя» для помпы, что не может не радовать, поскольку 37,1 дБА определённо дискомфортно.

Как система жидкостного охлаждения, Ocypus Sigma L36 Pro справляется со своей задачей на сто процентов, обеспечивая максимальный для 360-мм AiO СЖО уровень эффективности охлаждения очень горячим процессорам. По уровню шума её вентиляторов и, что немаловажно, помпы она не уступает конкурентам, совместимость с актуальными процессорами – исчерпывающая, стоимость – в рынке, гарантия – пять лет, внешний вид – стильный и современный. При этом всё перечисленное, как это ни странно, не является в Ocypus Sigma L36 Pro основным, поскольку главный здесь шикарный 3,5-дюймовый IPS-дисплей на помпе, который даст фору конкурентам, благодаря функции кастомизации выводимых на него параметров, установки статичного или динамичного фона, регулировки яркости и контурной подсветки по периметру с функцией синхронизации. На данный момент, по этой составляющей Sigma L36 Pro занимает лидирующую позицию и может являться примером для других производителей AiO СЖО. Заметим, что в одной из предыдущих статей про системы жидкостного охлаждения мы предрекали скорое появление именно таких дисплеев на помпах, а следующей ступенькой, похоже, будут тачскрины с поддержкой Wi-Fi и управлением со смартфона. :)