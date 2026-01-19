Сегодня 19 января 2026
Продажи смартфонов в России рухнули на четверть — россияне всё чаще выбирают вторичный рынок

В 2025 году рынок смартфонов в России сократился по разным оценкам на 19–25 % в годовом выражении. Всего было продано около 29,8 млн устройств на сумму 720 млрд рублей сообщили «Ведомости» со ссылкой на информацию дистрибутора Fplus и «М.Видео».

Согласно данным «М.Видео», лидером по продажам в количественном выражении был китайский бренд Redmi с долей рынка 18 %, далее следует южнокорейский бренд Samsung с долей 12 %, а у китайских Tecno и Realme — по 11 %. При этом в денежном выражении по-прежнему лидировал бренд Apple с долей 27 %, на втором месте — Samsung (21 %), за которым следуют Redmi и Tecno — с 11 и 7 % соответственно.

Согласно данным Fplus, в прошлом году лидером по продажам в штуках стал китайский бренд Xiaomi с долей рынка 22 %, второе место занял Samsung, а третье поделили Tecno и Realme. По продажам в денежном выражении в топ-3 вошли Apple, Samsung и Xiaomi.

Медианная цена смартфона в 2025 году снизилась год к году на 4 % — до 25 309 руб., а общее число покупок уменьшилось на 13 %, сообщили в организации «Платформа ОФД».

В Fplus назвали в качестве основной причины такого снижения продаж сложившуюся макроэкономическую обстановку, поскольку высокая ключевая ставка сдерживает покупательскую активность потребителей. На этом фоне получил популярность формат трейд-ин как простой и понятный способ получить хорошую скидку на покупку, сообщили в компании.

В «М.Видео» также отметили растущую популярность формата трейд-ин. По данным компании, за 2025 год количество сдаваемых в трейд-ин смартфонов в её сети выросло на 292 %. Больше всего в трейд-ин сдавали смартфоны Apple — на них пришлось порядка 37 % всех устройств, на втором месте — Samsung с долей около 30 %. Также в трейд-ин активно сдавали смартфоны китайских брендов Realme, Tecno, Honor, Huawei и т. д.

Руководитель группы закупок Telecom Mobile компании «Ситилинк» Александр Януш подтвердил факт снижения продаж, отметив, что сейчас у устройств более длительный жизненный цикл, что могло сказаться на падении рынка.

Вместе с тем в «Авито» сообщили, что совокупный оборот б/у и новых смартфонов в 2025 году вырос на 10 % по сравнению с предыдущим годом. Средняя цена нового смартфона Apple составила 70 тыс. руб., а аналогичных моделей с рук — 35 тыс. руб. Представитель площадки отметил, что в среднем покупка смартфона на вторичном рынке позволяет сэкономить около 50 % от стоимости нового устройства, и россияне всё чаще выбирают б/у модели в хорошем состоянии по доступной цене.

Главный редактор Ferra.ru (входит в Rambler & Co) Евгений Харитонов сообщил, что падение продаж смартфонов — глобальный тренд. В Индии рынок сократился на 5 % за 2025 год, в Китае — на 0,6–1 %, в Европе в отдельные кварталы 2025 года падение достигало 9 % год к году.

смартфон, россия
