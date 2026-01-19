Сегодня 19 января 2026
Представлен Honor Magic8 Pro Air — тонкий флагман с дизайном iPhone Air, более ёмкой батареей и тройной камерой

Компания Honor представила в Китае Magic8 Pro Air — тонкий смартфон с дизайном iPhone Air, но оснащённый более ёмкой батареей и более продвинутым набором камер. Новинка — самый лёгкий флагманский смартфон производителя. Его вес составляет всего 155 граммов (легче iPhone Air на 10 граммов). Толщина устройства — 6,1 мм (на 0,4 мм толще iPhone Air).

Источник изображений: Honor

Источник изображений: Honor

Magic8 Pro Air получил 6,31-дюймовый OLED-дисплей с узкими рамками (1,08 мм со всех сторон), разрешением 2640 × 1216 пикселей, частотой обновления 1–120 Гц, пиковой яркостью 6000 кд/м² в режиме HDR, системой защиты глаз Honor Oasis и 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Дисплей защищает покрытие Giant Rhino Glass.

Устройство построено на флагманском процессоре MediaTek Dimensity 9500 (одно ядро C1-Ultra с частотой до 4,21 ГГц, три ядра C1-Premium с частотой до 3,5 ГГц и четыре ядра C1-Pro с частотой до 2,7 ГГц; графика Mali-G1 Ultra MC12).

При окраске смартфонов при производстве используется тот же семислойный и семиступенчатый процесс нанесения светочувствительного покрытия, что и в автомобилях класса люкс, в результате чего достигается металлический сатиновый эффект. Телефон доступен в четырёх цветах: Fairy Purple (фиолетовый), Light Orange (оранжевый), Feather White (белый) и Shadow Black (чёрный). Производитель заявляет, что корпус устройства выполнен из цельного алюминия аэрокосмического класса с прочностью 530 МПа. Смартфон имеет степень защиты от пыли и воды IP68/IP69 и поддерживает eSIM с бесшовным переключением между SIM-картами и eSIM.

Основной набор камер Magic8 Pro Air состоит из 50-Мп сенсора (размер 1/1,3 дюйма, сверхбольшая диафрагма f/1,6, стабилизация изображения CIPA 5.0), 50-Мп широкоугольной камеры (диафрагма f/2,2, максимальный угол обзора 112°) и 64-Мп перископической телеобъективной камеры (сенсор 1/2 дюйма, 3,2-кратный оптический зум, диафрагма f/2,6, 100-кратный цифровой зум, стабилизация изображения CIPA 5.0).

Отмечается, что устройство оснащено первой на платформе Android вспышкой с ИИ-зумом и пятиэлементной структурой, охватывающей весь диапазон фокусных расстояний для портретной съёмки от 1x до 6,4x. Более того, это первый смартфон с режимом портретной съёмки с использованием CCD-вспышки. Для основной камеры заявлена съёмка видео в 4K при 60 кадрах в секунду. Фронтальная 50-Мп камера (оптика f/2.0) обладает теми же видеовозможностями.

Magic8 Pro Air оснащён кремниево-углеродным аккумулятором ёмкостью 5500 мА·ч (на 2351 мА·ч больше, чем у iPhone Air). Батарея поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт и быструю беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Для смартфона заявлена поддержка 5G SA/NSA, двойного 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11be (2,4 ГГц/5 ГГц) 2×2 MIMO, Bluetooth 6.0, BeiDou (четырёхчастотный B1I+B1C+B2a+B2b), GPS (двухчастотный L1+L5), ГЛОНАСС (G1), Galileo (трёхчастотный E1+E5a+E5b), QZSS (двухчастотный L1+L5), NavIC (L5) и A-GNSS, USB Type-C, USB 2.0 и NFC. Конфигурации и цены следующие:

  • Magic8 Pro Air 12/256 Гбайт памяти — 4999 юаней (около $717);
  • Magic8 Pro Air 12/512 Гбайт памяти — 5299 юаней (около $760);
  • Magic8 Pro Air 16/512 Гбайт памяти — 5599 юаней (около $803);
  • Magic8 Pro Air 16 Гбайт и 1 Тбайт памяти — 5999 юаней (около $860).

В Китае продажи устройства стартуют с 23 января. Предзаказы уже принимаются.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
honor, dimensity 9500, смартфон
