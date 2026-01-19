Сегодня 19 января 2026
«Атмосферу можно лопать ложками»: новый трейлер симулятора ночного киоска «Размена не будет» поразил игроков

Кипрская студия с российскими корнями Rassvet представила новый геймплейный трейлер «Размена не будет» (I Have No Change) — атмосферного сюжетного симулятора ночного киоска в постсоветской России.

Источник изображений: Steam

Источник изображений: Steam

Игрокам «Размена не будет» достанется роль 27-летнего Матвея Зоренко, который проводит канун Нового года за прилавком ночного киоска, обслуживая самых разных покупателей — от старых знакомых до заблудших странников.

«В праздничные ночи, наедине с самим собой, Матвей всё чаще задаётся вопросами. Как он оказался в этом киоске? Мечтал ли он о такой жизни? Готов ли он к переменам?» — интригуют авторы.

Представленный Studio Rassvet геймплейный трейлер «Размена не будет» длится больше двух минут и демонстрирует рабочие будни и побочные занятия Матвея под песню «Ждать» в исполнении Рудольфа Страусова.

Пользователи в комментариях остались поражены достоверностью воссоздания постсоветского быта, необычным визуальным стилем и тонко переданным чувством тоски. «Атмосферу можно лопать ложками», — уверен Тимофей Денисов.

Обещают приземлённый драматичный сюжет, снятые на видео кадры с реальными актёрами вместо трёхмерных моделей, выразительных персонажей с тёплыми, печальными и поучительными историями, а также атмосферный саундтрек.

Релиз «Размена не будет» ожидается в 2027 году на ПК (Steam), но разработчики также надеются рано или поздно выпустить игру на PS5, Xbox Series X и S. Продолжительность составит от четырёх до шести часов.

Источники:

