Honor представила Magic 8 RSR Porsche — премиум-флагман с 24 Гбайт оперативки и 200-Мп камерой со съёмной оптикой

Помимо тонкого Magic8 Pro Air компания Honor представила сегодня в Китае премиальную модель смартфона Magic 8 RSR Porsche. Устройство предлагается в фирменных цветах Porsche Slate Gray (сланцево-серый) и Moonstone (сиреневый) и выделяется классическими элегантными линиями, вдохновленными суперкарами.

Источник изображений: Honor

Источник изображений: Honor

Задняя крышка устройства изготовлена из микрокристаллической нанокерамики, которая позиционируется производителем как «единственная настоящая керамика на рынке». Она имеет твёрдость 8,5 по шкале Мооса и зеркальную полировку класса A0, что придаёт крышке «тёплую и гладкую» текстуру. Благодаря крышке из нанокерамики смартфон на 10 % легче обычного Magic8 Pro. Дизайн модуля задней камеры вдохновлён классическими матричными фарами Porsche.

В основе устройства используется флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Смартфон предлагает до 24 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X. Устройство оснащено технологией Hongyan Communication, которая, по заявлению производителя, позволяет усиливать слабый сигнал сети на 200 %. У новинки есть поддержка спутниковой связи Tiantong и Beidou. Экран устройства защищает фирменное покрытие Honor Giant Rhino Glass. Также имеется защита IP68, IP69 и IP69K от пыли и воды.

Magic 8 RSR Porsche предлагает 6,71-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 2808 × 1256 пикселей, частотой обновления 1–120 Гц, пиковой яркостью 6000 кд/м² в режиме HDR (1800 кд/м² — глобальная пиковая яркость) и поддержкой HDR10+.

Тыльный набор камер состоит из 50-Мп основного датчика (размер 1/1,3 дюйма, оптика f/1,6), 50-Мп широкоугольной камеры с углом обзора 122° (оптика f/2,0) и возможностью макросъёмки с расстояния 2,5 см, а также 200-Мп телефотокамеры (сенсор 1/1,49 дюйма, оптика f/2,6, 3,7-кратный оптический и 100-кратный цифровой зум, оптическая стабилизация). Основная камера снимает видео в 4K при 60 кадрах в секунду. Фронтальная камера на базе 50-Мп датчика (оптика f/2,0), дополненная 3D-сенсором расчёта глубины, также поддерживает съёмку видео в 4K при 60 кадрах в секунду.

Смартфон поддерживает профессиональный комплект для фотосъёмки, который включает магнитную рукоятку для более эргономичного хвата. В комплект также входит чехол для телефона. Он оснащён кольцом-адаптером для фильтров диаметром 67 мм и может быть дополнен телеобъективом Nox 200 мм, использующим архитектуру линз Кеплера для улучшения качества зум-снимков.

Смартфон также оснащён процессором AiMAGE, который восстанавливает реалистичные цвета за счёт объединения данных с нескольких камер и датчиков. Искусственный интеллект может быть интегрирован в настройки баланса белого и определения чистых цветов. Система стабилизации изображения сертифицирована по стандарту CIPA 6.5, что делает снимки более стабильными. Как утверждает производитель, изображение «не размывается даже при удержании камеры в руках в течение 3 секунд при использовании основной камеры и телеобъектива».

Смартфон поддерживает установку двух SIM-карт, 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 (802.11be; 2,4 и 5 ГГц) 2×2 MIMO, Bluetooth 6.0, Beidou (четырёхдиапазонный B1I+B1C+B2a+B2b), GPS (двухдиапазонный L1+L5), GLONASS (G1), Galileo (трёхдиапазонный E1+E5a+E5b), QZSS (двухдиапазонный L1+L5), NavIC (двухдиапазонный L1+L5), A-GNSS, USB Type-C, USB 3.2 Gen 1 и NFC. Стереодинамики устройства поддерживают звуковые эффекты DTS:X Ultra. В качестве операционной системы используется Android 16 с фирменной оболочкой Magic UI 10.0.

Размеры Honor Magic 8 RSR Porsche составляют 161,15 × 75 × 8,45 мм, масса — 239 г. За автономность устройства отвечает кремниево-углеродный аккумулятор ёмкостью 7200 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной зарядки мощностью 80 Вт. Кроме того, батарея совместима с универсальным протоколом быстрой зарядки PPS мощностью 100 Вт.

В конфигурации с 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X и 512 Гбайт постоянной памяти UFS 4.0 смартфон оценивается в 7999 юаней (около $1147), за версию с 24 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт постоянной памяти просят 8999 юаней (около $1291). Продажи Honor Magic 8 RSR Porsche в Китае уже стартовали.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
honor, snapdragon 8 elite gen 5, смартфон
