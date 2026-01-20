Сегодня 20 января 2026
Google вернула одну из популярных функций в стандартные часы на Android — будильник снова отключается свайпом

На минувшей неделе вышло обновление приложения «Google Часы» версии 8.5. Разработчик добавил в него новую функцию — возможность отключать будильник не нажатием кнопки на экране, а скользящим движением — свайпом. На это обратил внимание ресурс 9to5Google.

Источник изображений: 9to5google.com

Новая функция развёртывается постепенно и появляется не у всех пользователей приложения сразу — Google активирует её на стороне сервера. В настройках приложения у тех, кому нововведение доступно, появилась новая опция с названием «Отключать будильник с помощью...». По умолчанию активен привычный вариант «Касание» (Tap), при котором звонящий будильник отключается по нажатии экранной кнопки. В качестве альтернативы можно выбрать «Свайп» (Swipe) — при звонке будильника вместо кнопок в раскраске Dynamic Color появятся надписи «Отложить» и «Отключить», в сторону которых нужно будет сместить ползунок.

На практике эта жестовая команда может добавить некоторые неудобства, особенно при пробуждении. Ранее аналогичное нововведение появилось в приложении «Google Телефон», которое получило оформление Material 3 Expressive и опцию «Жест при входящем звонке». Ползунок имеет вид крупного прямоугольника со скруглёнными углами, а при его движении выводится значение в диапазоне от 1,00 до 7,00.

Источник:

Теги: google, часы, будильник, приложение
