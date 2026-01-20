Honor представила смарт-часы Watch GS 5 — они следят за риском остановки сердца, работают до 23 дней и стоят $100

Компания Honor представила смарт-часы Watch GS 5, которые бросают вызов аналогам от Huawei. Это носимое устройство может похвастаться впечатляющей автономностью, а также функциями отслеживания здоровья организма пользователя, в том числе одной эксклюзивной.

Watch GS 5 получили премиальный дизайн и доступны в двух цветовых вариантах. Первый вариант — Khaki с золотистым циферблатом — создаёт ощущение роскоши, а второй, в чёрном цвете, обладает более брутальным обликом. Вендор называет новинку лёгкими, но выдающимися смарт-часами в своей линейке носимых устройств.

Среди ключевых особенностей следует выделить эксклюзивную для отрасли функцию выявления риска внезапной остановки сердца, возможность работать без подзарядки до 23 дней, водонепроницаемость 5 ATM и наличие дисплея с пиковой яркостью 1500 кд/м², благодаря чему информация на экране хорошо читается даже в солнечный день. Watch GS 5 имеют габариты 44 × 44 × 9,9 мм, весят 26 г (без ремешка) и подходят для запястий с обхватом от 140 до 200 мм. Лицевая панель устройства выполнена из алюминиевого сплава, а задняя — из армированного полимерного волокна.

Смарт-часы оснащены круглым циферблатом с заводной головкой и одной физической кнопкой на правой стороне корпуса. В конструкции предусмотрены акселерометр, гироскоп, датчик измерения сердечного ритма, датчик внешнего освещения и магнитометр. В дополнение к хорошей водонепроницаемости имеется сертификат соответствия стандарту IP68. Часы можно использовать во время плавания на небольшой глубине.

Watch GS 5 — единственное на рынке носимое устройство с поддержкой функции выявления риска внезапной остановки сердца. Помимо этого, часы способны выявлять потенциальные риски для здоровья сердечно-сосудистой системы и рекомендовать пользователю обратиться за медицинской помощью. Устройство также может каждое утро предоставлять отчёт о состоянии здоровья пользователя.

Отметим наличие кремний-углеродного аккумулятора ёмкостью 495 мА·ч, которого достаточно для обеспечения автономности до 23 дней. В режиме Always On Display устройство может обходиться без подзарядки до 9 дней. Часы также получили несколько полезных функций, таких как напоминания о поездках и других повседневных событиях. В дополнение к этому предусмотрен голосовой помощник на базе искусственного интеллекта, а также возможность принимать звонки по Bluetooth и совершать бесконтактные платежи благодаря встроенному NFC-чипу.

Официальные продажи Honor Watch GS 5 начнутся в этом месяце. В рознице новинка будет стоить около $100.