Realme готовит смартфон с батареей Titan впечатляющей ёмкости — 10 001 мА·ч

Realme сообщила о предстоящем выходе смартфона P4 Power, который станет первым мобильным устройством компании, оснащённым батареей Titan ёмкостью 10 001 мА·ч. Этой ёмкости хватит для работы смартфона без подзарядки в течение недели. Согласно Realme, в батарее используются передовые технологии для обеспечения безопасности и долговечности, замедляющие износ и гарантирующие продолжительную стабильную работу.

Как отметил ресурс Android Authority, долгое время стандартной для источников питания смартфонов считалась ёмкость 5000 мА·ч, из-за чего нередко приходилось брать с собой портативное зарядное устройство для подзарядки в конце рабочего дня или использовать режим энергосбережения. Аккумулятор Realme Titan ёмкостью 10 001 мА·ч, по утверждению компании, способен обеспечить работу смартфона без подзарядки в течение семи дней, что подтверждает скриншот экрана, опубликованный в соцсети X главой отдела маркетинга компании Фрэнсисом Вонгом (Francis Wong).

Также сообщается, что аккумулятор Titan был создан для эффективной работы даже в сложных условиях, обеспечивая стабильное питание на протяжении всего срока службы. Компания пока не раскрыла характеристики Realme P4 Power, пообещав сделать это в ближайшее время и отметив, что автономность станет одним из главных приоритетов новинки.

По данным инсайдеров, смартфон получит AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Судя по результатам бенчмарка Geekbench, новинка будет базироваться на чипе MediaTek Dimensity 7400. Объём оперативной памяти составит до 12 Гбайт, флеш-накопителя — до 256 Гбайт. Батарея получит поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт и обратной зарядки мощностью 27 Вт. Компания обещает предоставлять обновления Android в течение трёх лет и патчи безопасности в течение четырёх лет. Несмотря на массивную батарею, вес Realme P4 Power находится в пределах 218 г.