В США сломали единственную антенну дальней космической связи

Накануне стало известно, что в NASA до сих пор не могут завершить расследование инцидента, произошедшего ещё 16 сентября 2025 года. В агентстве несколько месяцев скрывали происшествие. Тогда по неустановленным причинам поворотная антенна дальней космической связи DSS-14 совершила недопустимый разворот, с усилием вырвав все кабели, включая трубы подачи воды, после чего оборудование оказалось залито. Это была единственная такая антенна в США, и она до сих пор не работает.

Инцидент произошёл в Голдстоуне, штат Калифорния. Речь идёт о комплексе с 70-метровой поворотной антенной. Всего NASA располагает тремя такими антеннами: помимо США, они находятся в Испании (под Мадридом) и в Австралии (Канберра). Помимо связи с космическими аппаратами, находящимися далеко от Земли, антенны сети Deep Space Network выполняют задачи зондирования окрестностей планеты с целью поиска потенциально опасных астероидов. Таким образом, планетарная оборона Земли фактически ослепла на один глаз. Антенна комплекса меньшего размера всё ещё может выполнять эти задачи, однако её чувствительность в 10 раз ниже, чем у основной антенны DSS-14.

После поломки антенна была выведена из эксплуатации. Ожидается, что её частичное возвращение к работе произойдёт в апреле, а запуск всех функций запланирован на 1 мая 2026 года. Антенны Deep Space Network обслуживают пилотируемые миссии за пределы околоземной орбиты и являются ключевым элементом миссии Artemis II. На время полёта, окно запуска которого откроется 6 февраля, все антенны системы Deep Space Network будут практически полностью задействованы для поддержки этой миссии. Выход из строя одной из них увеличивает нагрузку на остальные комплексы. На период полёта Artemis II сопровождение всех научных миссий NASA в дальнем космосе, включая марсианские, фактически будет приостановлено.

Позднее, в 2026 году, комплекс DSS-14 будет остановлен для модернизации. Антенне уже более 50 лет, и примерно раз в 20 лет она проходит обновление оборудования, позволяющее повысить чувствительность и эффективность работы. К эксплуатации антенна вернётся в конце 2028 года. Ожидается, что она будет полностью готова к наблюдению за близким пролётом астероида Апофис рядом с Землёй в апреле 2029 года.