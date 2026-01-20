Сегодня 20 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости аудио/видео периферия, наушники, веб-кам... Sony передала контроль над телевизионным...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Sony передала контроль над телевизионным бизнесом Bravia китайской TCL

Sony и TCL подписали необязывающее соглашение, в рамках которого будет создано совместное предприятие на базе активов японской компании по производству телевизионного оборудования, сообщил The Verge. Сообщается, что у TCL будет 51 % акций нового СП, а у Sony — 49 %. Новое партнёрство позволит TCL выйти на рынок премиальных телевизоров.

Источник изображения: Sony

Источник изображения: Sony

Компании планируют завершить заключение обязывающих соглашений к концу марта с тем, чтобы совместная компания приступила к работе в апреле 2027 года при условии получения разрешений регулирующих органов и выполнения всех условий партнёрства.

Ожидается, что новая компания наладит выпуск оборудования под брендами Sony и Bravia, занимаясь всем спектром операций — от разработки и дизайна продукции до производства, продаж и логистики телевизоров и домашнего аудиооборудования. Sony заявила, что партнёрство позволит использовать технологии обработки изображений и звука Sony, ценность бренда, управление цепочками поставок и другой операционный опыт в сочетании с собственными технологиями отображения TCL, возможностями её вертикально интегрированной цепочки поставок, глобальным присутствием на рынке и высокой операционной эффективностью.

Комментируя объявление партнёрства, председатель совета директоров TCL Ду Хуан (DU Juan) заявил, что участием в совместном предприятии компания рассчитывает «повысить ценность своего бренда, добиться большего масштаба и оптимизировать цепочку поставок, чтобы предоставлять клиентам продукцию и услуги превосходного качества».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Выпущен умный портативный проектор TCL PlayCube с поворотной конструкцией
TCL представила глобальную версию AR-очков RayNeo Air 4 Pro — первых в мире с HDR10
TCL представила телевизор X11L с подсветкой SQD-Mini LED с улучшенной цветопередачей и ценой до $10 000
Учёные создали растягивающийся OLED-дисплей без потери яркости
MSI выпустила 34-дюймовый игровой монитор MAG 345CQRF E20 с 1440p, 200 Гц и всего за $230
«Как в 1999-м»: RetroBox представила телевизор со встроенным VHS-проигрывателем и набором старых разъёмов
Теги: sony, tcl, телевизор, партнёрство
sony, tcl, телевизор, партнёрство
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.