Sony передала контроль над телевизионным бизнесом Bravia китайской TCL

Sony и TCL подписали необязывающее соглашение, в рамках которого будет создано совместное предприятие на базе активов японской компании по производству телевизионного оборудования, сообщил The Verge. Сообщается, что у TCL будет 51 % акций нового СП, а у Sony — 49 %. Новое партнёрство позволит TCL выйти на рынок премиальных телевизоров.

Компании планируют завершить заключение обязывающих соглашений к концу марта с тем, чтобы совместная компания приступила к работе в апреле 2027 года при условии получения разрешений регулирующих органов и выполнения всех условий партнёрства.

Ожидается, что новая компания наладит выпуск оборудования под брендами Sony и Bravia, занимаясь всем спектром операций — от разработки и дизайна продукции до производства, продаж и логистики телевизоров и домашнего аудиооборудования. Sony заявила, что партнёрство позволит использовать технологии обработки изображений и звука Sony, ценность бренда, управление цепочками поставок и другой операционный опыт в сочетании с собственными технологиями отображения TCL, возможностями её вертикально интегрированной цепочки поставок, глобальным присутствием на рынке и высокой операционной эффективностью.

Комментируя объявление партнёрства, председатель совета директоров TCL Ду Хуан (DU Juan) заявил, что участием в совместном предприятии компания рассчитывает «повысить ценность своего бренда, добиться большего масштаба и оптимизировать цепочку поставок, чтобы предоставлять клиентам продукцию и услуги превосходного качества».