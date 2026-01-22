Сегодня 22 января 2026
Названы самые популярные ноутбуки 2025 года в России

В 2025 году россияне взвешенно подходили к выбору ноутбуков, ориентируясь не на цену, а на задачи, которые должен решать компьютер, гласит исследование аналитиков «М.Видео». Наиболее популярными марками стали Asus, Huawei, Lenovo, Acer и Apple.

Источник изображения: «М.видео»

Источник изображения: «М.видео»

По итогам 2025 года в России проданы 2,9 млн ноутбуков на общую сумму 169 млрд руб., подсчитали в «М.Видео». Чаще всего покупатели ориентировались на универсальные модели для работы, учёбы и мультимедийных задач, наибольшим спросом пользовались ноутбуки с экранами 15,6 и 16 дюймов, а также с SSD. Эти компьютеры отличают сбалансированная стоимость при достаточной производительности. Российская розница не обратилась ни к ультрабюджетному, ни к премиальному сегменту — наиболее востребован средний ценовой диапазон с оптимальными показателями функциональности, комфорта и срока службы ноутбука.

Одним из самых популярных брендов в России стал Asus — тайваньский производитель предлагает широкий выбор универсальных моделей для массового покупателя. Значительную долю рынка в единицах продукции показала Huawei, предлагающая сбалансированные модели за разумные деньги. В доступном и среднем ценовых диапазонах сильно выступила Lenovo, на стороне которой надёжность и узнаваемость бренда. Россияне также выбирали ноутбуки Acer – оптимальные для повседневных задач и работы в домашних условиях. Наконец, устойчивым спросом пользовались компьютеры Apple — более дорогие, но на их стороне преданная аудитория и расширенные возможности экосистемы.

Asus сильно выступила и в денежном выражении — хорошую выручку ей обеспечили модели в среднем и верхнем ценовых сегментах. Хорошие результаты в данном зачёте показала и Apple, продукция которой традиционно отличается премиальным позиционированием и средней высокой ценой. За счёт дорогих моделей успешно выступила Lenovo, которая расширила ассортимент в среднем и верхнем сегментах. Huawei, чья продукция позиционируется как рациональный выбор, также продемонстрировала высокие продажи; наконец, стабильными показателями отметилась Acer с широким ассортиментом моделей для учёбы, работы и дома. А вот доля игровых ноутбуков оказалась невысокой — опять же, россияне чаще делали выбор в пользу универсальных моделей.

Источник:

м.видео, россия, ноутбук
