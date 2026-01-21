Meta✴ пересмотрит подход к «вечным» блокировкам после инцидента с угрозами пользователя

Наблюдательный совет компании Meta✴ инициировал проверку прозрачности процедуры отключения аккаунтов после инцидента с одним из пользователей, регулярно размещавшим угрозы в адрес некой журналистки. Это первый случай, когда независимый орган изучает именно полную деактивацию профиля, а не отдельные его посты.

Как пишет Engadget, аккаунт пользователя был заблокирован на постоянной основе после публикации визуальных угроз и материалов, приравненных к домогательствам. В течение года, предшествовавшего блокировке, Meta✴ направила ему пять предупреждений за нарушения правил сообщества, касающихся разжигания ненависти, буллинга, насилия, а также контента откровенного характера. Помимо угроз журналистке, пользователь также распространял оскорбления в адрес политиков и контент, дискредитирующий социальные группы меньшинств.

Эксперты Meta✴ приняли решение о перманентном отключении аккаунта, несмотря на то, что количество нарушений формально, в соответствии с правилами платформы, не достигло порога для автоматической блокировки. Даже семь предупреждений, согласно действующим правилам, приводят лишь к блокировке на 24 часа. Однако в политике обеспечения целостности аккаунтов предусмотрены исключения, включающие «риск непосредственного вреда» для конкретного лица.

Наблюдательный совет открыл публичное обсуждение, касающееся самой возможности полного отключения аккаунтов. Особенно приветствуются комментарии от тех, кто может внести вклад по следующим направлениям: обеспечение справедливой процедуры при блокировках, эффективность мер защиты публичных фигур (особенно женщин), сложности выявления контекста, связанного с угрозами вне платформы, а также практики альтернативного реагирования на токсичное поведение пользователей. Обсуждение продлится до 3 февраля.