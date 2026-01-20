Сегодня 20 января 2026
Док-станция-конструктор: HW Media Lab по...
Док-станция-конструктор: HW Media Lab показала модульный хаб DockFrame с мультиметром с USB-C и не только

Стартап HW Media Lab представил необычный концентратор с USB Type-C. Новинка обладает неофициальной совместимостью с модулями, предлагаемыми производителем модульных ноутбуков Framework. HW Media Lab также предлагает собственные «карты инструментов» (Tool Cards), среди которых мультиметр, миниатюрный блок питания, mini-SSD и другие модули. Кроме того, заявлена совместимость с конструктором Lego.

Источник изображений: dockframe.com

DockFrame может работать с любым компьютером, оснащённым портом USB Type-C. Однако для полной поддержки всего спектра модулей расширения и модулей инструментов потребуется подключение к полнофункциональному порту USB Type-C, который обеспечивает подачу питания, передачу видео (DP Alt Mode) и высокоскоростную передачу данных (USB 3.x, USB4, Thunderbolt).

На сайте DockFrame указано, что первый продукт компании будет иметь четыре слота для модулей Framework с возможностью «горячей» замены. На данный момент Framework предлагает 24 типа модулей с разными портами: USB-A, DP, HDMI, аудио, Ethernet и многое другое. Доступны различные цветовые варианты.

Недавно были опубликованы первые фотографии прототипа DockFrame, которые демонстрируют некоторые возможности, настройки и другие опции. По словам директора HW Media Lab, «сейчас мы работаем над печатной платой (питание + маршрутизация + поведение портов) и включаем требования сообщества в спецификацию».

HW Media Lab также планирует расширить экосистему модульных док-станций с возможностью «горячей» замены с помощью собственных «инструментальных карт» (Tool Cards). В настоящее время разработаны следующие модули:

  • карта мультиметра;
  • карта блока питания;
  • карта разработчика микроконтроллера;
  • карта Mini SSD;
  • карта с двумя портами USB-C.

Tool Cards не требуют обязательного использования концентратора DockFrame — их можно подключать напрямую к устройствам с портом USB Type-C, таким как смартфоны и компьютеры.

Цены на DockFrame пока не объявлены, предзаказы также недоступны. Компания лишь предлагает добавить адрес электронной почты в список рассылки. Учитывая, что оригинальные модули расширения Framework стоят от $11, можно рассчитывать на сопоставимый уровень цен изделий HW Media Lab.

