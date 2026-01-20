«Я ждал этого момента 10 тысяч лет»: разработчики «Ларька на улице Ленина» пригласили игроков на тестирование в Steam

Разработчики из московской студии perelesoq (Torn Away) сообщили об открытии записи на обещанное публичное тестирование симулятора первого в России ларька для гиков «Ларёк на улице Ленина» (Lenin Street Geek Shop).

Напомним, приоткрыть «Ларёк на улице Ленина» для пользователей Steam разработчики пообещали ещё на релизе предновогоднего трейлера, однако приглашать на испытания не спешили.

«Steam пытался нам помешать, но не тут-то было! Кнопка плейтеста работает — убедитесь в этом сами, зайдя на нашу страницу и записавшись на предстоящий плейтест», — отчиталась команда в Steam.

Сроки проведения публичного тестирования и наполнение пробной версии разработчики «Ларька на улице Ленина» в настоящий момент не уточняют, но фанаты довольны уже самим фактом открытия записи.

В комментариях к анонсу пользователи Steam выразили готовность опробовать «Ларёк на улице Ленина» и радость от приближения тестирования. «Я ждал этого момента 10 тысяч лет», — поделился Жареный Снег.

События игры развернутся в нулевых. Девятиклассник Кирилл бросил школу и устроился на работу в ларёк тысячи гик-мелочей (называется «Pop Культуры»), чтобы заработать на отпуск в Турции маме, которая никогда не была на море.

«Ларёк на улице Ленина» выйдет в 2026 году. Обещают отсылки к феноменам поп-культуры, возможность обсчитывать и задабривать клиентов, нелегальные способы развития бизнеса, элементы выживания и полную поддержку русского языка.