Новости Software
«Я ждал этого момента 10 тысяч лет»: разработчики «Ларька на улице Ленина» пригласили игроков на тестирование в Steam

Разработчики из московской студии perelesoq (Torn Away) сообщили об открытии записи на обещанное публичное тестирование симулятора первого в России ларька для гиков «Ларёк на улице Ленина» (Lenin Street Geek Shop).

Источник изображений: perelesoq

Источник изображений: perelesoq

Напомним, приоткрыть «Ларёк на улице Ленина» для пользователей Steam разработчики пообещали ещё на релизе предновогоднего трейлера, однако приглашать на испытания не спешили.

«Steam пытался нам помешать, но не тут-то было! Кнопка плейтеста работает — убедитесь в этом сами, зайдя на нашу страницу и записавшись на предстоящий плейтест», — отчиталась команда в Steam.

Сроки проведения публичного тестирования и наполнение пробной версии разработчики «Ларька на улице Ленина» в настоящий момент не уточняют, но фанаты довольны уже самим фактом открытия записи.

В комментариях к анонсу пользователи Steam выразили готовность опробовать «Ларёк на улице Ленина» и радость от приближения тестирования. «Я ждал этого момента 10 тысяч лет», — поделился Жареный Снег.

События игры развернутся в нулевых. Девятиклассник Кирилл бросил школу и устроился на работу в ларёк тысячи гик-мелочей (называется «Pop Культуры»), чтобы заработать на отпуск в Турции маме, которая никогда не была на море.

«Ларёк на улице Ленина» выйдет в 2026 году. Обещают отсылки к феноменам поп-культуры, возможность обсчитывать и задабривать клиентов, нелегальные способы развития бизнеса, элементы выживания и полную поддержку русского языка.

Источник:

Теги: ларёк на улице ленина, perelesoq, симулятор
