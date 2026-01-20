Атмосферная метроидвания MIO: Memories in Orbit с акварельными фонами и полным переводом на русский стартовала в Steam с рейтингом 83 %

Разработчики из Douze Dixiemes совместно с издательством Focus Entertainment выпустили в продажу MIO: Memories in Orbit — метроидванию в научно-фантастическом антураже с эстетикой ручной работы и акварельными фонами.

MIO: Memories in Orbit расскажет историю проворного андроида, исследующего огромный дрейфующий космический корабль «Ковчег». Первоначальное назначение судна неизвестно, но с течением времени оно превратилось в полные опасностей руины.

Исследуя отсеки «Ковчега», главный герой будет чинить повреждённых роботов и взаимодействовать с окружением корабля, чтобы больше узнать о его прошлом. Игрока ждут встречи с 30 видами противников и 15 боссами-стражами, в битвах с которыми нужно будет использовать крюк, выпускать мощные снаряды и создавать отвлекающих врагов клонов.

Метроидвания в целом была тепло принята публикой, о чём говорит высокий рейтинг на Metacritic (79−83 %). Пользователи Steam оценили MIO: Memories in Orbit на 83 % (всего 43 отзыва на момент публикации заметки), отметив запоминающийся визуальный ряд и атмосферную музыку, а также отзывчивое управление и разнообразие врагов. А вот техническое состояние релизной версии игры стало основным поводом для недовольства.

MIO: Memories in Orbit доступна на ПК, PS5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X и S, в том числе в Game Pass. В российском Steam новинку можно взять за 899 рублей с учётом стартовой скидки в размере 10 %. Есть полный перевод на русский язык (субтитры и озвучка).