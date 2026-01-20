Warhammer 40,000: Space Marine 2, Death Stranding, Ninja Gaiden: Ragebound и не только: Microsoft раскрыла ближайшие новинки Game Pass

Компания Microsoft в блоге Xbox Wire представила вторую волну игр для подписчиков Game Pass в январе и первые февральские новинки, а также раскрыла список проектов, покидающих скоро библиотеку сервиса.
С сегодняшнего дня, 20 января, в Game Pass Ultimate, Game Pass Premium и PC Game Pass появился шутер с элементами хоррора Resident Evil Village, а в Game Pass Ultimate и PC Game Pass — метроидвания MIO: Memories in Orbit.
Завтра, 21 января, подписчиков Game Pass Ultimate, Premium и PC Game Pass ждут сразу три игры:
- режиссёрская версия курьерского экшена Death Stranding для PC, Xbox Series X и S;
- экшен-платформер Ninja Gaiden: Ragebound для PC, Xbox Series X и S;
- строительный симулятор RoadCraft для PC.
Последняя неделя января принесёт подписчикам Game Pass ещё пять проектов:
- философскую головоломку The Talos Principle 2 для PC, Xbox Series X и S — 27 января в Game Pass Ultimate, Game Pass Premium и PC Game Pass;
- киберпанковый ролевой экшен Anno: Mutationem для PC, Xbox One, Xbox Series X и S — 28 января в Game Pass Ultimate, Game Pass Premium и PC Game Pass;
- геометрическую головоломку с роглайт-элементами Drop Duchy — 28 января в Game Pass Ultimate, Game Pass Premium и PC Game Pass;
- набор симуляторов MySims: Cozy Bundle для PC — 29 января в Game Pass Ultimate и PC Game Pass;
- боевик от третьего лица Warhammer 40,000: Space Marine 2 для PC, Xbox Series X и S — 29 января в Game Pass Ultimate, Game Pass Premium и PC Game Pass.
Что касается первых февральских новинок, то уже 2-го числа библиотеку Game Pass Ultimate и PC Game Pass пополнит сюрреалистическое приключение об одержимой монахине Indika для PC, Xbox Series X и S.
Кроме того, 3 февраля до Game Pass Ultimate и PC Game Pass доберётся легендарная японская ролевая игра Final Fantasy II для PC, Xbox Series X и S, которая присоединится к оригинальной Final Fantasy (дебютировала в подписке 8 января).
Уже 31 января Game Pass покинут семь проектов — Cataclismo для ПК и ещё шесть игр для ПК и консолей: Citizen Sleeper 2: Starward Vector, Lonely Mountains: Snow Riders, Orcs Must Die! Deathtrap, Paw Patrol World, Shady Part of Me и Starbound.
Источник: