Samsung раскрыла планы по интеграции Perplexity в голосовой ассистент Bixby

Samsung временно опубликовала, а затем удалила анонс бета-версии обновлённого голосового ассистента Bixby, который в составе оболочки One UI 8.5 получит интеграцию с поисковым движком Perplexity для ответов на сложные вопросы и управления устройством. Согласно тексту удалённого анонса, как сообщает Android Authority, компания намерена превратить Bixby в полноценного ИИ-агента, способного конкурировать с современными ИИ-моделями.

На данный момент ссылка на официальный анонс ведёт на страницу с ошибкой, однако издание Droid Life успело скопировать текст сообщения. Главным нововведением станет разделение задач. В частности, для управления функциями телефона Bixby будет использовать собственные алгоритмы понимания естественного языка, а для ответов на вопросы, не связанные с устройством, ассистент будет обращаться к Perplexity. Это позволит системе подтягивать информацию из интернета и генерировать развёрнутые ответы с текстом и графикой прямо в интерфейсе голосового помощника, аналогично тому, как это делает Gemini компании Google.

Одновременно партнёрство с Perplexity создаёт неопределённость в отношениях Samsung и Google, так как линейка Galaxy S25 поставлялась с предустановленной модифицированной версией Gemini, а устройства Samsung играли значительную роль в маркетинге ИИ-продуктов Google. Появление схожей функциональности в собственном ассистенте Bixby может привести к снижению присутствия бренда Gemini в будущих устройствах корейского производителя.

Согласно заявлению, обновлённый Bixby в составе One UI 8.5 будет доступен на «отдельных рынках». Сама оболочка One UI 8.5 сейчас находится в стадии бета-тестирования. В тексте анонса также утверждалось, что стабильный запуск системы ожидается на смартфонах серии Galaxy S26 в течение ближайших нескольких недель. Журналисты Android Authority обратились в Samsung за комментарием относительно удалённой публикации и ожидают официального ответа.