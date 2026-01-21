Сегодня 21 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизо... Asus представила двухрежимные мониторы с...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Asus представила двухрежимные мониторы с рекордной частотой обновления 480 Гц в режиме Full HD

Asus представила новые двухрежимные игровые мониторы, которые обеспечивают трёхкратное и четырёхкратное увеличение частоты обновления при переключении с разрешения 4K (3840 x 2160) на 1080 пикселей, достигая показателя в 480 Гц. Устройства отличаются от предыдущих моделей, где альтернативный режим Full HD (1920 x 1080) обычно предлагал лишь удвоение частоты кадров.

Источник изображения: Asus

Источник изображения: Asus

Старшей моделью в линейке стала 27-дюймовая панель Asus ROG Strix XG27UCG Gen 2, сообщает PCGamer. Монитор поддерживает частоту обновления 160 Гц в штатном разрешении 4K и позволяет объединять высокую детализацию изображения и скорость, необходимую в киберспорте. В сравнении с предшественником первого поколения, который выдавал 320 Гц в режиме Full HD, новинка обеспечивает значительно более высокую производительность.

Вторая представленная новинка, Asus TUF Gaming VG27UQEL5A, относится к более бюджетной серии бренда. Этот 27-дюймовый 4K-монитор имеет базовую частоту обновления 75 Гц, однако в режиме 1080 пикселей она увеличивается в четыре раза — вплоть до 300 Гц. Такие характеристики ориентированы на пользователей, чьи графические ускорители не справляются с трёхзначными показателями FPS в разрешении 4K.

Обе новинки оснащены IPS-матрицами с монолитной подсветкой и поддерживают получение HDR-сигнала, однако их аппаратная часть не позволяет осуществлять полноценный рендеринг расширенного динамического диапазона. Как и предыдущие Dual-модели Asus, они, вероятно, применяют интерполяционный алгоритм для масштабирования 1080 пикселей до 4K, а не целочисленное масштабирование, из-за чего изображение может выглядеть слегка размытым.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Asus добавила в мониторы ProArt синхронизацию цвета с компьютерами Apple Mac
MSI выпустила 34-дюймовый игровой монитор MAG 345CQRF E20 с 1440p, 200 Гц и всего за $230
Итоги 2025 года: мониторы. OLED – наше всё?
Учёные создали растягивающийся OLED-дисплей без потери яркости
«Как в 1999-м»: RetroBox представила телевизор со встроенным VHS-проигрывателем и набором старых разъёмов
Выпущен умный портативный проектор TCL PlayCube с поворотной конструкцией
Теги: asus, мониторы, дисплеи, частота обновления
asus, мониторы, дисплеи, частота обновления
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.