Asus представила двухрежимные мониторы с рекордной частотой обновления 480 Гц в режиме Full HD

Asus представила новые двухрежимные игровые мониторы, которые обеспечивают трёхкратное и четырёхкратное увеличение частоты обновления при переключении с разрешения 4K (3840 x 2160) на 1080 пикселей, достигая показателя в 480 Гц. Устройства отличаются от предыдущих моделей, где альтернативный режим Full HD (1920 x 1080) обычно предлагал лишь удвоение частоты кадров.

Старшей моделью в линейке стала 27-дюймовая панель Asus ROG Strix XG27UCG Gen 2, сообщает PCGamer. Монитор поддерживает частоту обновления 160 Гц в штатном разрешении 4K и позволяет объединять высокую детализацию изображения и скорость, необходимую в киберспорте. В сравнении с предшественником первого поколения, который выдавал 320 Гц в режиме Full HD, новинка обеспечивает значительно более высокую производительность.

Вторая представленная новинка, Asus TUF Gaming VG27UQEL5A, относится к более бюджетной серии бренда. Этот 27-дюймовый 4K-монитор имеет базовую частоту обновления 75 Гц, однако в режиме 1080 пикселей она увеличивается в четыре раза — вплоть до 300 Гц. Такие характеристики ориентированы на пользователей, чьи графические ускорители не справляются с трёхзначными показателями FPS в разрешении 4K.

Обе новинки оснащены IPS-матрицами с монолитной подсветкой и поддерживают получение HDR-сигнала, однако их аппаратная часть не позволяет осуществлять полноценный рендеринг расширенного динамического диапазона. Как и предыдущие Dual-модели Asus, они, вероятно, применяют интерполяционный алгоритм для масштабирования 1080 пикселей до 4K, а не целочисленное масштабирование, из-за чего изображение может выглядеть слегка размытым.