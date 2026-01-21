«Это же сама Лучезарность!»: трейлер несуществующей игры Hollow Knight: Sandborne заворожил фанатов

Пока австралийская студия Team Cherry трудится над дополнительным контентом для своей хардкорной метроидвании Hollow Knight: Silksong, один увлечённый фанат решил представить, как может выглядеть будущее франшизы.

Художник, видеомонтажёр и начинающий веб-разработчик Немо Нгуен (Nemo Nguyen) представил трейлер несуществующей игры Hollow Knight: Sandborne, которая могла бы стать продолжением Silksong.

Несмотря на любительский характер, двухминутный ролик на фоне оригинальной музыки демонстрирует самобытный визуальный стиль, уникальный мир и его обитателей, а также грозных врагов.

События Hollow Knight: Sandborne разворачиваются в пустынном мире, где юному жуку Кайту предстоит выживать и охотиться, изучать древние храмы, заводить дружбу с другими жуками, укрываться от яростных бурь и драться с могучими боссами.

Помимо игр Team Cherry, Нгуен вдохновлялся постапокалиптическим платформером с элементами выживания Rain World от Videocult и, судя по комментариям, аниме «Навсикая из Долины ветров» от студии Ghibli.

Нгуен подчеркнул, что ролик создавался без применения генеративного ИИ и не отражает находящуюся в разработке игру: «Это не утечка новой игры или что-то подобное. Это просто трейлер».

За сутки трейлер собрал более 275 тыс. просмотров и заслужил 29 тыс. лайков (на 72 дизлайка). Пользователей поразило качество исполнения и потенциал задумки. «Святая гусеничка, это же сама Лучезарность!» — уверен FloydHassler.