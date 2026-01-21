Минцифры пообещало, что 5G заработает в России уже в этом году — но главная проблема так и не решена

Первые коммерческие сети связи пятого поколения (5G) в России должны быть запущены в эксплуатацию в 2026 году. Минцифры рассматривает возможность расширения основного частотного диапазона для развития 5G до 4400–4990 МГц, тогда как ранее для этих нужд был утверждён диапазон 4800–4990 МГц. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя ведомства.

Российские операторы связи с 2019 года неоднократно заявляли, что выставленный властями на аукцион для 5G-сетей диапазон 4800–4990 МГц может быть задействован только в качестве дополнительного. Приоритетным же считается так называемый «золотой диапазон» 3400–3800 МГц. Среди основных недостатков предлагаемого государством диапазона операторы называли отсутствие клиентского оборудования и малую дальность действия базовых станций. Освоение этого диапазона потребует установки значительно большего количества базовых станций, что приведёт к росту инвестиций.

В середине прошлого года Минцифры заявило о намерении провести аукцион на частотные диапазоны для 5G до конца года. В торгах должны были участвовать два лота в полосе 4800–4990 МГц, а их начальную цену планировалось установить в 26,2 млрд и 21,2 млрд рублей. В октябре Минцифры объявило, что победители аукциона будут иметь возможность применения принципа технологической нейтральности к уже имеющимся частотам и использования их под 5G. В дополнение к этому регулятор планировал отказаться от установки стартовой цены лотов в рамках аукциона.

В том же месяце Минцифры объявило об отмене аукциона. На форуме «Спектр-2025» директор департамента госрегулирования рынка телекоммуникаций Минцифры Дмитрий Тур связал отмену аукциона с несогласием операторов связи с условиями торгов. «Мы обсуждаем и условия выделения, сроки, формат, в том числе самих обременений по покрытию городов-миллионников и иных городов, и в том числе вопрос использования других частот в режиме технологической нейтральности», — сказал тогда господин Тур. Он добавил, что в ближайшее время ведомство вернётся с уточнением условий аукциона, но на данный момент окончательное решение по срокам и условиям его проведения озвучено не было.

Представитель «Ростелекома» заявил, что для эффективного решения задач государства, бизнеса и частного пользователя важно сочетать основной и вспомогательные диапазоны. Он добавил, что во всём мире основным является диапазон 3400–3800 МГц, а низкие (менее 1000 МГц) или высокие (более 6000 МГц) диапазоны следует рассматривать как вспомогательные, пригодные для решения отдельных задач.

В МТС сообщили, что для начала коммерческой эксплуатации 5G необходимо не только официальное выделение частотного ресурса, но и утверждение правил применения базовых станций и абонентских устройств, а также наличие отечественного оборудования и решение регуляторного вопроса, связанного с возможностью использования импортного оборудования для запуска технологии, особенно при технической нейтральности.

В компании добавили, что операторы заинтересованы в расширении частотного диапазона для 5G. Для обеспечения ёмкости и приемлемых скоростей передачи данных каждому из операторов «большой четвёрки» на первом этапе потребуется полоса шириной как минимум 100 МГц. МТС технически готова к запуску 5G на условиях технологической нейтральности, тогда как в дальнейшем все полосы частот будут переиспользованы под последующие стандарты. Там также отметили, что сама по себе технологическая нейтральность не даст значительного прироста в скорости передачи данных, в связи с чем операторы заинтересованы в получении основного частотного ресурса 5G из-за предстоящего исчерпания ёмкостей.

В «Билайне» сообщили, что оператор «приветствует все усилия, направленные на выделение нового радиочастотного ресурса для развития сетей мобильной связи». Представитель «МегаФона» воздержался от комментариев по данному вопросу.

Гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов отметил, что доступный операторам диапазон является не самым эффективным. Он требует большей плотности размещения базовых станций, из-за чего строить 5G-сети в этом диапазоне будет дороже. Он напомнил, что для запуска 5G-сетей необходимо отечественное оборудование. В случае начала эксплуатации 5G-сетей в 2026 году речь, вероятно, идёт об импортном оборудовании, поскольку производство отечественных аналогов для полномасштабных коммерческих сетей так быстро организовать вряд ли удастся.

Гендиректор подконтрольной МТС «Иртеи» Дмитрий Лаконцев заявил о способности компании в 2026 году обеспечить операторов необходимым количеством базовых станций. Изначально они спроектированы под работу в диапазоне 4400–4990 МГц, но также могут функционировать в стандарте 5G в любом из существующих российских LTE-диапазонов, включая 1800 МГц и 2600 МГц.

В «Ростехе» добавили, что компания ожидает запуска первых коммерческих 5G-сетей в нынешнем году. «Работы в этом направлении ведут сразу несколько отечественных компаний, включая нашего технологического партнёра «Нацспектр», — добавил представитель «Ростеха».

В компании Yadro отметили, что их базовая станция будет поддерживать 5G в сантиметровом диапазоне (2000–4000 МГц) и частотные диапазоны LTE. Там также добавили, что это было одним из основных требований операторов к оборудованию, поэтому разработчики учли его ещё в 2022 году, когда только начиналось проектирование модуля цифровой обработки, радиомодулей и системы управления.