Сегодня 21 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Как в «Семейке Аддамс»: ученые создали р...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Как в «Семейке Аддамс»: ученые создали робота-кисть руки, которая умеет ползать и хватать предметы в недоступных местах

Исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) представили роботизированную кисть руки, словно вдохновлённую кадрами из «Семейки Аддамс». Кисть сама отсоединяется от манипулятора и уползает по своим делам, после чего возвращается на место с нужными ей предметами. Учёные считают, что это наделит роботов способностью работать в ограниченном пространстве ловчее людей.

Источник изображений: EPFL

Источник изображений: EPFL

Ключевая особенность архитектуры автономного манипулятора — это преодоление анатомических ограничений человеческой руки. В отличие от человека, у которого надёжный «щипковый» захват обычно возможен только с использованием большого пальца руки, у нового манипулятора крепкий захват возможен между любыми двумя его «пальцами». Более того, пальцы манипулятора могут прижимать предмет как к внутренней, так и к внешней стороне ладони — по обе стороны кисти, чего человеческая анатомия в принципе не допускает.

Возможности автономной кисти позволят роботам подбирать предметы и оперировать ими в стеснённом пространстве, особенно когда для некоторых операций требуется работа двух рук одновременно. За счёт загибания пальцев робокисти в двух областях пространства одновременно одна кисть может удерживать как инструмент, так и предмет воздействия.

Направленность на задачи инспекции и манипулирования предполагает ремонт оборудования и обследование сложных участков инфраструктуры и техники. Ранее подобная автономная робототехника создавалась в основном для наблюдений и визуального осмотра участков. Способность к захвату и перетаскиванию предметов создаст условия для повышения практической ценности представленных автономных манипуляторов. Более того, можно представить, что подобные свойства будут востребованы для протезов. Просто заменить руку — это уже неинтересно (что вовсе не отменяет трагизма ситуации). Но если есть возможность превзойти возможности обычной руки, то почему бы и нет, если это сделает жизнь комфортнее?

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Около 1000 человекоподобных роботов Optimus уже трудятся на заводах Tesla
Робота-гуманоида Figure AI впервые вывели на совместную пробежку с человеком
Роботы выгоднее людей: доставка «Яндекса» на роверах обходится до 66 % дешевле курьеров
Самый мощный в мире радиотелескоп получил криогенные усилители сигнала — с ними он доберётся до истоков Вселенной
«Агонизирующе низкие»: Илон Маск предрек тяжелый старт для Cybercab и Optimus
Китай запустил гибрид ветряка и дирижабля — небесную электростанцию мощностью 3 МВт
Теги: робототехника
робототехника
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.