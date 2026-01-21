Как в «Семейке Аддамс»: ученые создали робота-кисть руки, которая умеет ползать и хватать предметы в недоступных местах

Исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) представили роботизированную кисть руки, словно вдохновлённую кадрами из «Семейки Аддамс». Кисть сама отсоединяется от манипулятора и уползает по своим делам, после чего возвращается на место с нужными ей предметами. Учёные считают, что это наделит роботов способностью работать в ограниченном пространстве ловчее людей.

Ключевая особенность архитектуры автономного манипулятора — это преодоление анатомических ограничений человеческой руки. В отличие от человека, у которого надёжный «щипковый» захват обычно возможен только с использованием большого пальца руки, у нового манипулятора крепкий захват возможен между любыми двумя его «пальцами». Более того, пальцы манипулятора могут прижимать предмет как к внутренней, так и к внешней стороне ладони — по обе стороны кисти, чего человеческая анатомия в принципе не допускает.

Возможности автономной кисти позволят роботам подбирать предметы и оперировать ими в стеснённом пространстве, особенно когда для некоторых операций требуется работа двух рук одновременно. За счёт загибания пальцев робокисти в двух областях пространства одновременно одна кисть может удерживать как инструмент, так и предмет воздействия.

Направленность на задачи инспекции и манипулирования предполагает ремонт оборудования и обследование сложных участков инфраструктуры и техники. Ранее подобная автономная робототехника создавалась в основном для наблюдений и визуального осмотра участков. Способность к захвату и перетаскиванию предметов создаст условия для повышения практической ценности представленных автономных манипуляторов. Более того, можно представить, что подобные свойства будут востребованы для протезов. Просто заменить руку — это уже неинтересно (что вовсе не отменяет трагизма ситуации). Но если есть возможность превзойти возможности обычной руки, то почему бы и нет, если это сделает жизнь комфортнее?