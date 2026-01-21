Asus анонсировала игровой роутер ROG Strix GS-BE7200 с Wi-Fi 7 и футуристическим дизайном

Подразделение Asus Republic of Gamers (ROG) анонсировало двухдиапазонный маршрутизатор ROG Strix GS-BE7200 с поддержкой Wi-Fi 7 (802.11be) — он разработан для любителей игр, которым требуется быстрое и стабильное подключение с алгоритмами интеллектуальной оптимизации.

Технология Multi-Link Operation (MLO), канал шириной 160 МГц и модуляция 4K-QAM повышают эффективность и общую пропускную способность беспроводной сети, обеспечивая скорость до 7200 Мбит/с, комфортную для передачи данных, стриминга и качественной игры онлайн. Asus ROG Strix GS-BE7200 комплектуется шестью внутренними антеннами — в том числе усовершенствованной 5-антенной системой на 5 ГГц (5T5R), которая повышает пропускную способность на больших расстояниях на величину до 15 % по сравнению с традиционными конфигурациями 4T4R.

Роутер поддерживает функцию приоритизации игрового трафика ROG Gaming Network, которая обеспечивает стабильно низкую задержку в играх. В наличии поддержка Wi-Fi 7 AiMesh и функции Smart Home Master — можно создавать отдельные подсети для детей, для устройств интернета вещей и подключений по VPN для повышения уровня безопасности и комфортного управления устройствами в современных умных домах. Поддерживаются до 30 VPN-клиентов и протоколов, в том числе WireGuard, OpenVPN и IPsec. Дополнительную защиту предлагает пакет Asus Network Security с функциями AiProtection и Safe Browsing.