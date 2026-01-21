Adobe Acrobat научился редактировать PDF с помощью промптов, делать презентации и озвучивать документы

Компания Adobe добавила в приложение Acrobat пакет новых функций на базе искусственного интеллекта (ИИ). Теперь можно редактировать документы с помощью текстовых команд, создавать презентации на основе файлов, размещённых в среде совместного хранения PDF Spaces, а также генерировать аудиоподкасты для быстрого ознакомления с содержимым.

Для создания презентации пользователю достаточно отправить текстовый запрос, а далее ИИ-помощник в Acrobat проанализирует материалы, собранные в конкретном Space, например, финансовые данные, планы по продукту и анализ конкурентов, и сформирует на их основе структуру презентации, которую затем можно отредактировать. Готовый каркас, как поясняет TechCrunch, можно оформить, используя библиотеку тем и стоковых фотографий Adobe Express, добавить собственные изображения или применить фирменный стиль бренда.

Нововведение также позволяет сгенерировать аудиоподкаст, кратко излагающий содержание выбранного файла или целого Space и озвученный с помощью ИИ. Стоит сказать, что аналогичная функция представлена в таких сервисах, как Google NotebookLM, Speechify и Reader от ElevenLabs.

Ещё Acrobat получил функцию редактирования файлов с помощью промптов. Пользователям доступно 12 действий, включая удаление страниц, текста, комментариев и изображений, поиск и замену слов и фраз, а также добавление электронных подписей и паролей. Кроме того, расширены возможности совместной работы: теперь при обмене файлами в них автоматически добавляются сгенерированные ИИ-помощником сводки с цитатами из документов. Участники рабочей группы могут оставлять комментарии, а также добавлять или удалять контент. Предусмотрена возможность выбора не только стандартного ИИ-помощника, но и создания собственного ассистента. Ко всему прочему, стандартному ИИ можно назначать роли, например «аналитика», «артиста» или «инструктора».