Сегодня 21 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software программное обеспечение Adobe Acrobat научился редактировать PDF...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Adobe Acrobat научился редактировать PDF с помощью промптов, делать презентации и озвучивать документы

Компания Adobe добавила в приложение Acrobat пакет новых функций на базе искусственного интеллекта (ИИ). Теперь можно редактировать документы с помощью текстовых команд, создавать презентации на основе файлов, размещённых в среде совместного хранения PDF Spaces, а также генерировать аудиоподкасты для быстрого ознакомления с содержимым.

Источник изображения: Adobe

Источник изображения: Adobe

Для создания презентации пользователю достаточно отправить текстовый запрос, а далее ИИ-помощник в Acrobat проанализирует материалы, собранные в конкретном Space, например, финансовые данные, планы по продукту и анализ конкурентов, и сформирует на их основе структуру презентации, которую затем можно отредактировать. Готовый каркас, как поясняет TechCrunch, можно оформить, используя библиотеку тем и стоковых фотографий Adobe Express, добавить собственные изображения или применить фирменный стиль бренда.

Нововведение также позволяет сгенерировать аудиоподкаст, кратко излагающий содержание выбранного файла или целого Space и озвученный с помощью ИИ. Стоит сказать, что аналогичная функция представлена в таких сервисах, как Google NotebookLM, Speechify и Reader от ElevenLabs.

Ещё Acrobat получил функцию редактирования файлов с помощью промптов. Пользователям доступно 12 действий, включая удаление страниц, текста, комментариев и изображений, поиск и замену слов и фраз, а также добавление электронных подписей и паролей. Кроме того, расширены возможности совместной работы: теперь при обмене файлами в них автоматически добавляются сгенерированные ИИ-помощником сводки с цитатами из документов. Участники рабочей группы могут оставлять комментарии, а также добавлять или удалять контент. Предусмотрена возможность выбора не только стандартного ИИ-помощника, но и создания собственного ассистента. Ко всему прочему, стандартному ИИ можно назначать роли, например «аналитика», «артиста» или «инструктора».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Adobe запустила раздачу годовой подписки на Photoshop Web — россияне тоже могут её получить
Adobe представила ИИ-инструмент для редактирования видео по одному кадру
Canva запустила ИИ-модель, которая умеет редактировать слои дизайна
В Google Chrome разрешили отключать локальный ИИ для защиты от мошенников
Китайский ИИ наступает: ERNIE-5.0 от Baidu ворвался в десятку лучших моделей в мире
Стартап Replit представил ИИ-инструмент, который пишет готовые приложения для iPhone по текстовому запросу
Теги: adobe, ии-помощник, acrobat
adobe, ии-помощник, acrobat
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.