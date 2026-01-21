Кооперативный ролевой боевик с элементами выживания Enshrouded покинет ранний доступ осенью

Разработчики из независимой немецкой студии Keen Games обнародовали планы по снабжению контентом своего кооперативного ролевого экшена с элементами выживания Enshrouded на текущий год. Проект должен выйти из раннего доступа до конца осени.

На отдельной странице в Steam была опубликована актуальная дорожная карта обновлений, а также статистика по игрокам. Весной ролевой экшен получит патч 0.8 с исправлениями ранее найденных ошибок и возможностью делиться друг с другом созданными мирами.

Осенью состоится выход версии 1.0, которая будет содержать в себе множество улучшений и доработок. К моменту релиза из раннего доступа Enshrouded получит несколько новых врагов, свежие локации и большое количество другого контента. Представители Keen Games также сообщили, что с момента запуска аудитория ролевого экшена выросла до 5 млн пользователей.

Ранний доступ Enshrouded стартовал 24 января 2024 года в Steam. За это время проект собрал свыше 83 тыс. «очень положительных» обзоров (рейтинг — 86 %). Разработчики также напомнили, что консольный релиз состоится с выходом версии 1.0.