В России стартовал предзаказ на планшет Huawei MatePad 11,5 S с 11,5-дюймовым экраном PaperMatte

В России открыли приём предзаказов на планшет Huawei MatePad 11,5 S, предназначенный для учёбы, офисной работы и творчества. Новая модель оснащена 11,5-дюймовым экраном с технологией PaperMatte и умной магнитной клавиатурой. Предзаказ можно оформить в крупных розничных сетях и у сотовых операторов.

Источник изображений: Huawei

Источник изображений: Huawei

11,5-дюймовый экран планшета Huawei MatePad 11,5 S поддерживает разрешение 2,8K и частоту обновления 144 Гц с пиковой яркостью до 500 кд/м2. При изготовлении версии с экраном PaperMatte используется технология нанотравления, создающая эффект письма на бумаге наряду со снижением бликов, что обеспечивает дополнительный комфорт при использовании планшета.

Планшет выполнен в цельнометаллическом корпусе толщиной всего 6,1 мм и весом 515 г. В качестве источника питания используется аккумулятор ёмкостью 8800 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки Huawei SuperCharge мощностью 40 Вт.

С Huawei MatePad 11,5 S можно использовать такие аксессуары, как стилус нового поколения Huawei M-Pencil Pro с технологией NearLink и умная магнитная клавиатура с клавишами размером 15 мм с ходом 1,5 мм и поддержкой трёх режимов использования для комфортного набора текста.

Планшет поставляется с предустановленными приложениями для работы и учёбы. В приложении «Блокнот» предлагаются ИИ-функции, включая распознавание и решение уравнений для обучения, синхронизацию текста и аудио, общий буфер обмена между устройствами и работу в режиме разделённого экрана. Также доступен для использования центр ресурсов с шаблонами бумаги, стикерами и обложками, приложение GoPaint с анимационными эффектами и Wondershare Filmora для видеомонтажа. Компьютерная версия приложения WPS Office позволяет использовать планшет в качестве мобильного офиса для работы с документами и презентациями.

Стоимость Huawei MatePad 11,5 S с 12/256 Гбайт памяти, экраном PaperMatte и клавиатурой составляет 45 990 руб. Цена Huawei MatePad 11,5 S с 12/256 Гбайт памяти с клавиатурой, в цвете космический серый — 40 990 руб.

