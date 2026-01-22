Глава Instagram✴ предрёк ещё больше ИИ-слопа и рассказал, что делать с этим блогерам

Глава Instagram✴ Адам Моссери (Adam Mosseri) заявил, что скоро платформа столкнётся с глобальным наплывом контента, произведённого искусственным интеллектом (ИИ). Он отметил, что нейросети научились имитировать даже низкокачественные снимки с телефона, которые ранее считались маркером их реального происхождения и призвал авторов сосредоточиться на аутентичном, оригинальном контенте.

Моссери подчеркнул смену технологической парадигмы: теперь любой человек, владея необходимыми инструментами, может получить доступ ко всему, что раньше делало авторов уникальными. Однако, по его словам, аудитория хочет «подлинной реальности», а не «глянцевой фальши», которую легко создаёт ИИ. Он также высказал мнение, что по мере развития генеративного ИИ маркировать реальный контент, возможно, станет проще, чем наносить водяные знаки на каждое изображение, созданное искусственным интеллектом. В качестве примера он привёл функцию метаданных Content Credentials в камерах телефонов Google Pixel 10, которая позволяет маркировать все фотографии, а не только те, что были созданы нейросетями.

Как анализирует ситуацию в своём материале автор The Verge Эллисон Джонсон (Allison Johnson), проблема усугубляется известной стратегией продвижения, к которой прибегают пользователи ради охвата аудитории. Наблюдается практика, когда авторы публикуют одни и те же старые шутки или видео, например, за 2024 год, спустя недели и месяцы. Таким образом, даже создатели «аутентичного» контента вынуждены штамповать пост за постом, чтобы получить лайки и заставить пользователей поделиться увиденным.

Однако, по мнению Джонсон, Моссери упускает ключевую проблему. Платформа уже переполнена роботизированным, однотипным контентом, и создают его не только ИИ, но и люди. Авторы давно поняли, что поощряет алгоритм, и производят всё больше и больше контента, который приводит к огромному количеству похожих публикаций. Алгоритм вознаграждает за то, что удерживает пользователей в приложении, а не за оригинальный материал. Именно этот неаутентичный и предсказуемый контент, созданный людьми, ИИ заменит в первую очередь.