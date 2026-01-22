Сегодня 22 января 2026
«Кража — это не инновация»: против незаконного использования контента для обучения ИИ выступили художники, писатели и музыканты

Около 800 художников, писателей, актёров и музыкантов присоединились к новой кампании под названием «Кража — это не инновация», выступающей против незаконного копирования и использования ИИ-компаниями созданных ими произведений — против того, что они называют «кражей в грандиозных масштабах».

Источник изображения: Markus Winkler/unsplash.com

Источник изображения: Markus Winkler/unsplash.com

С инициативой выступила Human Artistry Campaign, группа организаций, в которую входят Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA), профсоюзы профессиональных спортсменов и профсоюзы артистов, такие как SAG-AFTRA. Её поддержали писатели Джордж Сондерс (George Saunders) и Джоди Пиколт (Jodi Picoult), актрисы Кейт Бланшетт (Cate Blanchett) и Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson), а также музыканты, такие как Билли Корган (Billy Corgan) и группы R.E.M, The Roots.

Как сообщается в пресс-релизе, «жадные до прибыли технологические компании, включая самых богатых в мире, а также частные инвестиционные фонды, скопировали огромное количество креативного контента в интернете без разрешения и оплаты тем, кто его создал». «Этот незаконный захват интеллектуальной собственности способствует формированию информационной экосистемы, в которой доминируют дезинформация, дипфейки и бессмысленная искусственная лавина низкокачественных материалов [«ИИ-хлам»], что грозит крахом ИИ-моделей и напрямую угрожает превосходству Америки в области ИИ и её международной конкурентоспособности», — отметили организаторы инициативы. Они призывают, в том числе, к заключению лицензионных соглашений и созданию «здоровой среды для правоприменения», а также к предоставлению художникам права отказаться от использования их работ для обучения генеративного ИИ.

Сообщения в рамках кампании «Кража — это не инновация» будут появляться в полностраничных рекламных объявлениях в новостных изданиях и социальных сетях.

Следует отметить, что позитивные сдвиги в урегулировании конфликта между создателями контента и ИИ-компаниями всё же есть. Технологические компании и правообладатели всё чаще заключают лицензионные соглашения, позволяющие компаниям, занимающимся ИИ, использовать защищённые произведения. Крупные звукозаписывающие компании предоставляют стартапам в области музыки с использованием ИИ свои каталоги для ремикширования и обучения ИИ-моделей. Цифровые издатели поддержали стандарт лицензирования, который позволяет блокировать появление их контента в результатах поиска ИИ. Некоторые издания заключили соглашения с технологическими компаниями, согласно которым ИИ-чат-боты могут показывать их новостной контент.

Источник:

