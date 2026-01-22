Сегодня 22 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Продажи ноутбуков в России рухнули на тр...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Продажи ноутбуков в России рухнули на треть — и продолжат падение в этом году

По итогам 2025 года российские продажи ноутбуков уменьшились на величину от 15 % до 30 %, сообщают «Ведомости» со ссылкой на информацию от производителя Fplus, розничной сети «М.Видео» и компании ICMR («ГФК-Русь»). В минувшем году реализованы 2,9 млн единиц продукции на сумму от 169 млрд до 183 млрд руб. — годом ранее это были 3,9 млн ноутбуков на сумму от 212 млрд до 242 млрд руб.

Лидером продаж в деньгах стала Asus, которая заняла пятую часть рынка, подсчитали в Fplus. За ней следуют Huawei (11 %), Apple (10 %), Honor (9 %) и MSI (7 %). Средний чек за ноутбуки в 2025 году составил 58 105 руб., гласит статистика «Платформа ОФД», что на 8 % меньше, чем в прошлом году; в единицах было продано на 15 % меньше продукции, в деньгах просадка составила 23 %.

Сокращение продаж ноутбуков в России — следствие стагнации общего рынка электроники в стране, пояснили в Fplus; кроме того, в статистику не входит продукция, которая ввозится неофициально. Другими факторами корректировки статистики могут быть переток продаж на маркетплейсы, а также рост доли китайских брендов в нижнем и среднем ценовом сегментах.

Россияне стали подходить к покупке ноутбуков рационально, отметили в «М.Видео». Приоритетами являются не максимальные характеристики или минимальная цена компьютера, а его способность выполнять конкретные задачи, например, по работе или учёбе. Значительную часть рынка занимает средний ценовой диапазон. В «Ситилинке», однако, отметили некоторый спад практически по всем категориям потребительской электроники. Российский рынок ноутбуков был на максимуме в 2020–2021 годы, когда годовые продажи достигали от 4,0 до 4,2 млн штук на сумму 200–220 млрд руб.; в 2022 году обозначилась просадка до 3,4 млн единиц на 180 млрд руб.; в 2023–2024 годы наблюдался отскок до 3,9 млн штук и 222 млрд руб.

В 2026 году спрос на российском рынке ноутбуков обещает сместиться в сторону среднего ценового сегмента, говорят в Wildberries; негативными факторами станут подорожание компонентов: памяти, процессоров и видеокарт — сильнее всего оно отзовётся в бюджетном сегменте. До конца года выйти на прежние показатели не получится — помешают высокая ключевая ставка, появление новых и увеличение старых налогов, а также введение технологического сбора, указывают эксперты. Большинство нуждающихся уже обновило ноутбуки: в бюджетном сегменте срок их службы составляет от двух до четырёх лет, в среднем и флагманском — от пяти до семи; в условиях кризиса эти показатели тяготеют к верхней границе. Подорожание комплектующих и повышение НДС в 2026 году грозят обернуться ростом цен на ноутбуки минимум на 7–10 %, говорят в Fplus.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Названы самые популярные ноутбуки 2025 года в России
В России до конца 2026 года продлён упрощённый порядок ввоза электроники
Acer представила ноутбук Swift 16 AI с огромным тактильным трекпадом с поддержкой стилуса
От $4 млрд до $9 млрд за полгода: Anthropic показала феноменальный рост выручки в погоне за OpenAI
Акции Intel подорожали до четырёхлетнего максимума ещё до публикации квартального отчёта
OpenAI собралась привлечь $50 млрд от ближневосточных инвесторов на строительство мега-ЦОД
Теги: россия, ноутбук, продажи
россия, ноутбук, продажи
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.