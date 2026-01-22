По итогам 2025 года российские продажи ноутбуков уменьшились на величину от 15 % до 30 %, сообщают «Ведомости» со ссылкой на информацию от производителя Fplus, розничной сети «М.Видео» и компании ICMR («ГФК-Русь»). В минувшем году реализованы 2,9 млн единиц продукции на сумму от 169 млрд до 183 млрд руб. — годом ранее это были 3,9 млн ноутбуков на сумму от 212 млрд до 242 млрд руб.

Лидером продаж в деньгах стала Asus, которая заняла пятую часть рынка, подсчитали в Fplus. За ней следуют Huawei (11 %), Apple (10 %), Honor (9 %) и MSI (7 %). Средний чек за ноутбуки в 2025 году составил 58 105 руб., гласит статистика «Платформа ОФД», что на 8 % меньше, чем в прошлом году; в единицах было продано на 15 % меньше продукции, в деньгах просадка составила 23 %.

Сокращение продаж ноутбуков в России — следствие стагнации общего рынка электроники в стране, пояснили в Fplus; кроме того, в статистику не входит продукция, которая ввозится неофициально. Другими факторами корректировки статистики могут быть переток продаж на маркетплейсы, а также рост доли китайских брендов в нижнем и среднем ценовом сегментах.

Россияне стали подходить к покупке ноутбуков рационально, отметили в «М.Видео». Приоритетами являются не максимальные характеристики или минимальная цена компьютера, а его способность выполнять конкретные задачи, например, по работе или учёбе. Значительную часть рынка занимает средний ценовой диапазон. В «Ситилинке», однако, отметили некоторый спад практически по всем категориям потребительской электроники. Российский рынок ноутбуков был на максимуме в 2020–2021 годы, когда годовые продажи достигали от 4,0 до 4,2 млн штук на сумму 200–220 млрд руб.; в 2022 году обозначилась просадка до 3,4 млн единиц на 180 млрд руб.; в 2023–2024 годы наблюдался отскок до 3,9 млн штук и 222 млрд руб.

В 2026 году спрос на российском рынке ноутбуков обещает сместиться в сторону среднего ценового сегмента, говорят в Wildberries; негативными факторами станут подорожание компонентов: памяти, процессоров и видеокарт — сильнее всего оно отзовётся в бюджетном сегменте. До конца года выйти на прежние показатели не получится — помешают высокая ключевая ставка, появление новых и увеличение старых налогов, а также введение технологического сбора, указывают эксперты. Большинство нуждающихся уже обновило ноутбуки: в бюджетном сегменте срок их службы составляет от двух до четырёх лет, в среднем и флагманском — от пяти до семи; в условиях кризиса эти показатели тяготеют к верхней границе. Подорожание комплектующих и повышение НДС в 2026 году грозят обернуться ростом цен на ноутбуки минимум на 7–10 %, говорят в Fplus.