После кражи 300 Тбайт музыки Spotify объявила пиратам тихую войну — уже есть первые победы

Недавно пиратский ресурс Anna’s Archive, активисты которого похитили 300 Тбайт композиций с платформы Spotify, лишился своего основного домена в зоне .ORG. Его администраторы утверждали, что произошедшее не связано с инцидентом со Spotify, но, как выяснилось, эти события имеют прямую связь.

Spotify заручилась поддержкой крупных музыкальных издателей, в том числе Sony, Warner и Universal Music Group — в конце декабря они вместе подали закрытый судебный иск в отношении администрации Anna’s Archive. Дело было засекречено, что позволило истцам действовать ещё до того, как ответчики узнали о происходящем. Американский суд 2 января вынес запретительный приказ, обязывающий поставщиков услуг отключить ресурсы Anna’s Archive — в их число вошли регистратор доменной зоны .ORG Public Interest Registry и поставщик защитных средств Cloudflare, который обеспечивал пиратскому сайту бесперебойную работу. В результате доменный адрес Anna’s Archive перестал работать ещё до того, как владелец об этом узнал.

Закрытый характер действий музыкальные компании объяснили тем, что если бы администрация Anna’s Archive получила уведомление своевременно, она бы немедленно опубликовала 300 Тбайт украденной со Spotify музыки и перенесла свои ресурсы за пределы США. Администрация стриминговой платформы заявила, что хакеры незаконным образом получили доступ к её аудиоматериалам в обход защиты DRM. Судья вынес предварительное судебное предписание и заявил, что истцы, вероятно, добьются успеха и смогут доказать нарушение авторских прав — регистраторов доменов, провайдеров хостинга и интернета обязали заблокировать доступ к Anna’s Archive и прекратить его поддержку.

Удаление нескольких доменов не остановило владельцев Anna’s Archive — те, что были зарегистрированы за пределами США, продолжают функционировать, хотя время от времени удаляются и они. Есть также признаки того, что проект Anna’s Archive начал сокращать распространение похищенной со Spotify информации — некоторые раздачи оказались недоступными.