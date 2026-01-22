Apple превратит iPad в домашнего робота: весной компания представит хаб с вращающимся «лицом»

Весной Apple намеревается представить центральный компонент системы умного дома, который будет работать на «роботизированном поворотном основании», сообщил ресурс The Information.

Компания также работает над неким домашним устройством с небольшим дисплеем, колонками и роботизированным поворотным основанием — это устройство разрабатывается с упором на функции искусственного интеллекта, и выйти оно тоже может этой весной. Хаб умного дома, по прежней неофициальной информации, мог выйти в 2025 году, но до сих пор источники не указывали на наличие поворотной роботизированной базы. Ранее аналитик Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg сообщал, что Apple готовит две версии хаба: один будет предназначен для установки на стене, второй будет иметь настольное исполнение в духе HomePod mini.

Господин Гурман также рассказывал, что в 2027 году Apple намеревается представить второе поколение хаба, которое будет иметь формат настольного робота. Это будет нечто вроде планшета iPad на тонком роботизированном манипуляторе с наклоном и поворотом на 360°, чтобы дисплей всегда оставался обращён к владельцу. Ещё одна предполагаемая особенность будущего устройства — «визуальная индивидуальность». Возможно, и в версии The Information речь идёт о повороте экрана лицом к человеку — для этого на борту устройства будет набор датчиков, помогающий обнаружить присутствие человека в помещении.

Новое устройство может выйти в ближайшие месяцы одновременно с появлением Apple iOS 26.4, которая получит обновлённого интеллектуального помощника Siri.