Российский производитель золотых телефонов Caviar представил робота «Аладдин» в восточном стиле

Российский люксовый бренд Caviar представил проект человекоподобного робота «Аладдин», оформленного в восточном стиле. В основе проекта лежит серийно выпускаемый робот Unitree G1 компании Unitree Robotics. Компания Caviar, верная своему подходу в украшении золотом и каменьями современных электронных гаджетов, перенесла опыт кастомных скинов на робототехнику, демонстрируя притягательную силу роскоши в самых неожиданных проявлениях.

Проект человекоподобного робота «Аладдин» представляет собой концептуальную разработку, призванную продемонстрировать синтез высоких технологий и художественного дизайна. Робот Unitree G1, производимый китайской Unitree Robotics с 2024 года, уже продемонстрировал выдающуюся координацию движений и вполне может эксплуатироваться рядом с человеком без угрозы для его здоровья. Поэтому платформа Unitree G1 готова стать роскошным предметом интерьера состоятельного клиента, с которым обязательно будет согласовано финальное оформление робота.

«Каждый элемент дизайна тщательно продуман: от изогнутых линий „одежд“ до мелких филигранных деталей — всё служит одной цели: превратить высокотехнологичный механизм в произведение искусства. „Аладдин“ одновременно выглядит как дитя будущего и артефакт из древней легенды», — сообщается в презентации Caviar.

Робот Unitree G1 представляет собой человекоподобную роботизированную платформу высотой 1,30 м и массой 35 кг. Полного заряда аккумуляторов хватает на 2 ч работы устройства. Робот обладает 23 степенями свободы, 3D лидаром и камерой. В оформлении дизайнеров Caviar эта машина станет статусным продуктом и даже арт-концептом, далёким от массового потребительского рынка. Поскольку дизайн в каждом случае уникальный, цена вопроса будет отличаться для каждого проданного изделия. В Китае роботы Unitree G1 в базовой конфигурации предлагаются от $16 000.

«Проект „Аладдин“ создан для ценителей и не выпускается серийно. Каждый робот изготавливается по индивидуальному заказу. Владелец участвует в создании своего „Аладдина“, персонализируя орнаменты, декоративные элементы и символику», — отметил разработчик.

В общем случае дизайн робота вдохновлён восточными мотивами и образами сказок «Тысячи и одной ночи»: корпус выполнен в тёмной цветовой гамме с декоративными золотыми орнаментами и арабесками.