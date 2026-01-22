Сегодня 22 января 2026
Масштабная реорганизация и отмена ремейка Prince of Persia: The Sands of Time обрушили стоимость акций Ubisoft

Анонсированная накануне масштабная организационная и операционная перезагрузка Ubisoft ещё не успела привести к повышению качества игр французского издателя и разработчика, но уже больно ударила по стоимости его акций.

Источник изображения: X (i_nofum_i_Game)

Источник изображения: X (i_nofum_i_Game)

Напомним, в рамках трансформации Ubisoft отменила шесть проектов (в том числе ремейк Prince of Persia: The Sands of Time), отложила ещё семь, закрыла две студии и выстроила производство игр вокруг системы из пяти творческих домов.

Ubisoft предупредила, что перезагрузка будет иметь серьёзные последствия для краткосрочной финансовой траектории компании. Как выяснилось, инициатива также отразилась на стоимости акций издателя.

Переосмысление «Песков времени» должно было выйти ещё в январе 2021 года

Переосмысление «Песков времени» должно было выйти ещё в январе 2021 года

Как подметили в агентстве Reuters, вслед за анонсом акции Ubisoft обвалились сразу на 33 % — с €6,6 до €4,37 (на момент публикации). Вместе с этим рыночная капитализация компании снизилась до €590 млн евро.

По данным London Stock Exchange Group, за 2025 год стоимость ценных бумаг Ubisoft снизилась почти вдвое, а рыночная капитализация опустилась ниже €1 млрд — на пике в 2018-м показатель составлял €11 млрд.

Аналитик брокерской фирмы TP ICAP Midcap Корентин Марти (Corentin Marty) считает, что перспектива возвращения Ubisoft к положительной динамике генерации денежных средств в настоящий момент «представляется отдалённой».

Перечисленные изменения направлены на возвращение Ubisoft лидирующих позиций в индустрии и обеспечение устойчивого роста параллельно с дальнейшим сокращением расходов: €200 млн за следующие два года.

