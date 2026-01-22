Сегодня 22 января 2026
Threads стал достаточно популярен, чтобы начать показывать рекламу всем пользователям

Начиная со следующей недели, платформа микроблогов Threads, конкурент соцсети X, начнёт показывать рекламу всем своим пользователям, сообщила ответственная за проект компания Meta. Недавно стало известно, что Threds превзошёл платформу Илона Маска (Elon Musk) по популярности.

Источник изображения: Threads

В неделю, которая начинается 26 января 2026 года, компания Meta начнёт показывать на платформе Threads рекламу для пользователей по всему миру. Гигант соцсетей пошёл на эту меру спустя примерно два с половиной года с момента запуска платформы — тестировать рекламу компания начала ещё в январе прошлого года в отдельных странах.

«Начиная со следующей недели, мы расширим показ рекламы в Threads для пользователей по всему миру. Это последует за первоначальным запуском рекламы в Threads минувшей весной. Реклама в Threads работает на основе проверенной системы Meta с использованием искусственного интеллекта, а значит, пользователи смогут ожидать того же уровня персонализации в рекламе Threads, к которому привыкли на других платформах Meta, в том числе Facebook и Instagram», — говорится в сообщении компании.

К сообщению Meta приложила беглую демонстрацию рекламных форматов, которые появятся в Threads: изображения, видео, карусели, формат «Advantage+Catalog», а также реклама приложений.

