Новости Software
Google снова поглотила ИИ-стартап, переманив лучших специалистов — Hume AI, разрабатывающий голосовой ИИ

Генеральный директор стартапа Hume AI, Алан Коуэн (Alan Cowen) и несколько ведущих инженеров компании перейдут на работу в подразделение Google DeepMind в рамках заключённого лицензионного соглашения. Подобные контракты рассматриваются как скрытая форма поглощения.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Hume AI специализируется над способными распознавать и воспроизводить человеческие эмоции голосовыми интерфейсами на основе искусственного интеллекта. Финансовые вопросы сделки с Google не раскрываются, но Hume AI предупредила, что продолжит поставлять свои решения другим передовым ИИ-лабораториям. Сделка свидетельствует, что голосовой интерфейс становится всё более важным направлением в области ИИ, а понимание эмоций и настроения пользователя на основе взаимодействия с ним обретает всё более важное значение.

К настоящему моменту Hume AI привлекла инвестиции на сумму $74 млн, а по итогам 2026 года компания рассчитывает получить доход в размере $100 млн. Обладатель докторской степени (PhD) по психологии гендиректор Hume AI Алан Коуэн и около семи ведущих инженеров компании перейдут на работу в Google DeepMind, где займутся интеграцией алгоритмов голосового и эмоционального искусственного интеллекта в новейшие модели компании. Hume AI обучает модели, привлекая экспертов, которые производят разметку эмоциональных сигналов в реальных разговорах.

Сделка с Hume AI усилит позиции Google в конкуренции с OpenAI ChatGPT, у которого есть мощный голосовой режим; поисковый гигант также недавно заключил соглашение с Apple — модель Gemini будет использоваться для создания обновлённой версии ИИ-помощника Siri. Механизм соглашения рассматривается как скрытая форма поглощения компании, позволяющая не привлекать внимания государственного надзора. Ранее по схожей схеме сотрудники Inflection перешли в Microsoft, Amazon заполучила команду Adept, а Meta — гендиректора Scale AI.

Источник:

