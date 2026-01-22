Сегодня 22 января 2026
Представлен смартфон Realme Neo8 с поддержкой ПК-игр и батареей на 8000 мА·ч по цене от $373

Realme представила в Китае смартфон Neo8 — его отличают оригинальный дизайн, мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, а также ёмкий аккумулятор на 8000 мА·ч. На борту набор мощных и производительных камер; цена вопроса — от $373.

Источник изображений: Realme

Источник изображений: Realme

Смартфон Realme Neo8 предлагается в расцветках Cyber Purple (пурпурная), Origin White (белая) и Mecha Gray (серая); дополнительным украшением выступают 11 текстур различной глубины, благодаря которым свет по-разному преломляется на задней панели. Присутствует кольцевая RGB-подсветка Awakening Halo. Устройство может похвастаться металлической рамой, стеклянной задней крышкой, элегантными закруглёнными углами и тонкими боковыми гранями. Корпус обладает защитой по стандартам IP66, IP68 и IP69, усовершенствованной системой связи Sky Map и ультразвуковым сенсором отпечатков пальцев. Также есть линейный вибромотор, стереодинамики, модуль NFC с увеличенной зоной считывания, ИК-порт и защитное стекло Crystal Armor Glass.

На Realme Neo8 установлен дисплей Samsung Sky Screen на OLED-материалах 14-го поколения с частотой обновления 165 Гц. При ручной настройке достигается яркость 1000 кд/м², поддерживается глобальная пиковая яркость до 1800 кд/м², локальная — до 6500 кд/м², плюс «солнечный» режим с 3800 кд/м², причём даже в последнем случае обеспечивается 103-процентный охват цветового пространства P3. Сенсорный чип поддерживает частоту опроса 3800 Гц, присутствует функция защиты глаз Green Field Eye Protection, полное затемнение за счёт регулировки тока (DC Dimming), аппаратный контроль уровня синего, а также средства защиты зрения с использованием алгоритмов ИИ.

В качестве процессора в Realme Neo8 выступает мощный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, высокую производительность которому также обеспечивают память LPDDR5X (до 16 Гбайт) и UFS 4.1 (до 1 Тбайт). Система оптимизации в играх GT Performance Engine обеспечивает частоту обновления экрана 165 Гц в наиболее популярных проектах. Имеются функции температурной настройки и регулировки производительности центрального и графического процессоров. Поддерживается запуск игр для ПК через облачные сервисы; имеется также игровой ИИ-помощник — он может автоматически подбирать предметы и помогать при стрельбе в шутерах.

Источник изображений: Realme

Realme Neo8 может похвастаться основной камерой с 50-мегапиксельным сенсором, оптическим стабилизатором, 4-кратным зумом, поддержкой Live Photo и новыми настройками тональных режимов. Есть 50-мегапиксельная камера с перископическим объективом с 3,5-кратным оптическим увеличением, 7-кратным — без потери качества и до 120-кратного цифрового увеличения «сверхвысокой чёткости». Поддерживаются алгоритмы обработки текста, пространственного распознавания и автоматической коррекции с ИИ. Присутствуют 8-мегапиксельная широкоугольная и 16-мегапиксельная фронтальная камеры.

Отдельно отмечается кремний-углеродный аккумулятор на 8000 мА·ч, который поддерживает быструю зарядку SuperVOOC до 80 Вт; также поддерживаются протоколы зарядки UFCS, PPS, PD и QC. А во время игровых сессий смартфон может питаться напрямую от зарядки, не нагружая батарею и сохраняя её ёмкость на дольше.

Цены на смартфон Realme Neo8 варьируются от 2599 юаней ($373) за конфигурацию 12/256 Гбайт до 3899 юаней ($559) за вариант с 16 Гбайт оперативной памяти и 1 Тбайт на встроенном накопителе. Пока смартфон продаётся только в Китае.

Теги: realme, смартфон, китай
