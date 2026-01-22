Сегодня 22 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных «Черный ящик» для смартфона: Android 16 ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Черный ящик» для смартфона: Android 16 научилась записывать каждое действие хакеров при взломе

Google меняет подход к обеспечению безопасности мобильных устройств с помощью новой функции обнаружения вторжений, которая помогает определить, что произошло с гаджетом, если кто-то, кроме владельца, получил к нему доступ. Функция Intrusion Detection была анонсирована несколько месяцев назад и в настоящий момент внедряется на некоторых устройствах под управлением Android 16.

Источник изображений: Android Authority

Источник изображений: Android Authority

По информации портала Android Authority, функция журналирования вторжений является частью инструментов безопасности Android. Она, как сообщается, уже доступна на планшетах OnePlus Pad 3. Пользователи смартфонов Pixel на Reddit также сообщают о появлении новой опции безопасности в составе версии Android 16 QPR2.

Журналирование вторжений делает именно то, что следует из названия. При активации функции Android начинает вести подробный учёт активности на устройстве. Эта информация доступна пользователю и может использоваться для оценки вероятности компрометации системы.

Функция журналирования вторжений находится в расширенных настройках защиты Android. В меню безопасности её можно включить или пропустить шаг по её активации. При работе данной функции операционная система будет записывать определённые типы активности: подключения устройства, установку приложений, время разблокировки экрана, часть истории просмотров и другие события, связанные с безопасностью. Google хранит эти журналы в защищённом хранилище с помощью сквозного шифрования, поэтому доступ к ним будет иметь только владелец устройства или доверенная учётная запись Google. Журналы автоматически удаляются через 12 месяцев, также их можно удалить самостоятельно в любой момент.

При обнаружении необычной или нехарактерной для пользователя активности (например, неожиданной установки приложений или признаков несанкционированного доступа) владелец устройства может просмотреть данные самостоятельно или поделиться ими с доверенным экспертом по безопасности. Функция журналирования вторжений в первую очередь пригодится тем, кто обеспокоен вероятностью целенаправленных атак.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google вернула одну из популярных функций в стандартные часы на Android — будильник снова отключается свайпом
Google обновила интерфейс голосового поиска на Android — впервые за несколько лет
Google усложнит установку приложений на Android из сторонних источников
Хакеры взломали подрядчика Apple, Nvidia и Tesla — и теперь угрожают слить секретные разработки
В системе защиты Cloudflare обнаружили опасную дыру — её уже заделали
«Окно в преступный мир»: Британия обвинила Facebook✴ и Instagram✴ в рекламе нелегальных казино — Meta✴ пообещала исправиться
Теги: google, android 16, безопасность данных, операционная система
google, android 16, безопасность данных, операционная система
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.