«Черный ящик» для смартфона: Android 16 научилась записывать каждое действие хакеров при взломе

Google меняет подход к обеспечению безопасности мобильных устройств с помощью новой функции обнаружения вторжений, которая помогает определить, что произошло с гаджетом, если кто-то, кроме владельца, получил к нему доступ. Функция Intrusion Detection была анонсирована несколько месяцев назад и в настоящий момент внедряется на некоторых устройствах под управлением Android 16.

По информации портала Android Authority, функция журналирования вторжений является частью инструментов безопасности Android. Она, как сообщается, уже доступна на планшетах OnePlus Pad 3. Пользователи смартфонов Pixel на Reddit также сообщают о появлении новой опции безопасности в составе версии Android 16 QPR2.

Журналирование вторжений делает именно то, что следует из названия. При активации функции Android начинает вести подробный учёт активности на устройстве. Эта информация доступна пользователю и может использоваться для оценки вероятности компрометации системы.

Функция журналирования вторжений находится в расширенных настройках защиты Android. В меню безопасности её можно включить или пропустить шаг по её активации. При работе данной функции операционная система будет записывать определённые типы активности: подключения устройства, установку приложений, время разблокировки экрана, часть истории просмотров и другие события, связанные с безопасностью. Google хранит эти журналы в защищённом хранилище с помощью сквозного шифрования, поэтому доступ к ним будет иметь только владелец устройства или доверенная учётная запись Google. Журналы автоматически удаляются через 12 месяцев, также их можно удалить самостоятельно в любой момент.

При обнаружении необычной или нехарактерной для пользователя активности (например, неожиданной установки приложений или признаков несанкционированного доступа) владелец устройства может просмотреть данные самостоятельно или поделиться ими с доверенным экспертом по безопасности. Функция журналирования вторжений в первую очередь пригодится тем, кто обеспокоен вероятностью целенаправленных атак.