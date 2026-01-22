Луна подождёт: третий пуск ракеты Blue Origin New Glenn в конце февраля доставит спутник главного конкурента Starlink

Компания Blue Origin анонсировала запланированный на конец февраля 2026 года третий запуск тяжёлой ракеты-носителя New Glenn. Вопреки ранее обнародованным планам, этот полёт не станет ступенькой к пилотируемым лунным миссиям. Основная задача третьего запуска новой ракеты — это вывод на низкую околоземную орбиту коммерческого спутника связи для компании AST SpaceMobile. Сегодня это главный конкурент Starlink в сфере обеспечения звонков со смартфонов через космос.

Как планировалось раньше, ракета New Glenn должна была отправить на Луну собственный демонстратор автоматической лунной посадочной станции Blue Moon Mark 1 (MK1). Этот этап необходим для квалификации лунного модуля компании для участия в миссии NASA Artemis по возвращению человека на Луну. Сегодня стало известно, что модуль ещё не прошёл проверку в вакуумной камере в испытательном центре NASA и неизвестно, когда и с каким результатом она будет завершена. Это позволило передать пустовавшее на ракете место для спутника связи AST SpaceMobile.

Предстоящий полёт станет третьим запуском ракеты New Glenn за период чуть более года после более чем 10 лет разработки. Для этого старта компания планирует повторно использовать первую ступень ракеты (она является возвращаемой и многоразовой). Эта ступень впервые была успешно возвращена на морскую платформу компании после второго полёта ракеты в ноябре 2025 года.

Ракета New Glenn рассматривается как ключевой элемент стратегии компании Blue Origin по регулярной доставке грузов на орбиту и за её пределы. В ноябре 2025 года компания представила ещё более тяжёлый вариант ракеты — New Glenn 9×4, размеры которой превысят легендарную Saturn V — опору миссий «Аполлон» в 60-х и 70-х годах прошлого века. Наконец, амбиции Blue Origin идут дальше космических запусков и уже затрагивают сферу создания собственной спутниковой сети глобальной связи — TeraWave, о чём стало известно вчера.

Добавим, февраль обещает стать напряжённым месяцем для космических программ США. В начале месяца откроется окно для запуска ракеты с людьми вокруг Луны (NASA Artemis II), в середине февраля запланирован полёт экипажа Crew-12 на МКС, где сейчас наблюдается нехватка персонала, а также третий полёт New Glenn и ряд других операций, за которыми будет интересно следить всем нам.