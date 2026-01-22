Microsoft добавила новые ИИ-функции в «Блокнот» и Paint, но пока они доступны не всем

Microsoft начала внедрение новых функций на базе искусственного интеллекта в последних обновлениях приложений «Блокнот» и Paint. Пока эти изменения распространяются только среди участников программы Windows Insider в каналах Canary и Dev, которые обновились до последних версий.

В версии «Блокнота» 11.2512.10.0 результаты, сгенерированные ИИ для функций «Написать», «Переписать» и «Суммировать», отображаются быстрее, без необходимости ждать полного ответа. Однако для доступа к этим инструментам ИИ пользователям необходимо войти в систему с помощью своих учётных записей Microsoft.

«Независимо от того, генерируются ли они локально или в облаке, результаты для функций “Написать”, “Переписать” и “Суммировать” начнут отображаться быстрее, без необходимости ждать полного ответа, предоставляя предварительный просмотр раньше, чем вы сможете с ним взаимодействовать», — прокомментировал Дейв Грохоцки (Dave Grochocki), главный менеджер по продуктам для приложений Windows Inbox.

У текстового редактора также расширена поддержка облегчённого форматирования за счёт включения дополнительных функций синтаксиса Markdown, в том числе для вложенных списков и зачеркивания текста. Пользователи «Блокнота» могут использовать новые параметры форматирования с помощью сочетаний клавиш, панели инструментов или синтаксиса Markdown в своих документах.

Также «Блокнот» теперь имеет приветственный экран, призванный помочь пользователям ознакомиться с новыми функциями приложения. При первом запуске появляется специальное диалоговое окно. Доступ к нему можно также получить позже через значок мегафона на панели инструментов.

В графическом редакторе Paint версии 11.2512.191.0 добавлена функция «Раскраска», которая использует искусственный интеллект для создания изображений на основе пользовательских текстовых подсказок, предлагая несколько вариантов, которые можно добавлять на холст, копировать или сохранять. Однако функция «Раскраска» доступна только на ПК с Copilot+ и требует входа в учётную запись Microsoft.

В Paint также появился ползунок допуска заливки, позволяющий управлять тем, как инструмент «Заливка» добавляет цвет на холст. Ползунок регулировки появляется в левой части холста при выборе инструмента «Заливка», позволяя экспериментировать с различными уровнями допуска для достижения нужных эффектов.

Microsoft призвала пользователей оставлять отзывы через Центр отзывов Windows, чтобы помочь выявить ошибки в новых функциях.