Сегодня 22 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Microsoft добавила новые ИИ-функции в «Б...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Microsoft добавила новые ИИ-функции в «Блокнот» и Paint, но пока они доступны не всем

Microsoft начала внедрение новых функций на базе искусственного интеллекта в последних обновлениях приложений «Блокнот» и Paint. Пока эти изменения распространяются только среди участников программы Windows Insider в каналах Canary и Dev, которые обновились до последних версий.

Источник изображения: Bleeping Computer

Источник изображения: Bleeping Computer

В версии «Блокнота» 11.2512.10.0 результаты, сгенерированные ИИ для функций «Написать», «Переписать» и «Суммировать», отображаются быстрее, без необходимости ждать полного ответа. Однако для доступа к этим инструментам ИИ пользователям необходимо войти в систему с помощью своих учётных записей Microsoft.

«Независимо от того, генерируются ли они локально или в облаке, результаты для функций “Написать”, “Переписать” и “Суммировать” начнут отображаться быстрее, без необходимости ждать полного ответа, предоставляя предварительный просмотр раньше, чем вы сможете с ним взаимодействовать», — прокомментировал Дейв Грохоцки (Dave Grochocki), главный менеджер по продуктам для приложений Windows Inbox.

У текстового редактора также расширена поддержка облегчённого форматирования за счёт включения дополнительных функций синтаксиса Markdown, в том числе для вложенных списков и зачеркивания текста. Пользователи «Блокнота» могут использовать новые параметры форматирования с помощью сочетаний клавиш, панели инструментов или синтаксиса Markdown в своих документах.

Расширенные функции разметки Markdown в «Блокноте». Источник изображения: Microsoft

Расширенные функции разметки Markdown в «Блокноте». Источник изображения: Microsoft

Также «Блокнот» теперь имеет приветственный экран, призванный помочь пользователям ознакомиться с новыми функциями приложения. При первом запуске появляется специальное диалоговое окно. Доступ к нему можно также получить позже через значок мегафона на панели инструментов.

В графическом редакторе Paint версии 11.2512.191.0 добавлена функция «Раскраска», которая использует искусственный интеллект для создания изображений на основе пользовательских текстовых подсказок, предлагая несколько вариантов, которые можно добавлять на холст, копировать или сохранять. Однако функция «Раскраска» доступна только на ПК с Copilot+ и требует входа в учётную запись Microsoft.

Функция «Раскраска» в Paint. Источник изображения: Microsoft

Функция «Раскраска» в Paint. Источник изображения: Microsoft

В Paint также появился ползунок допуска заливки, позволяющий управлять тем, как инструмент «Заливка» добавляет цвет на холст. Ползунок регулировки появляется в левой части холста при выборе инструмента «Заливка», позволяя экспериментировать с различными уровнями допуска для достижения нужных эффектов.

Microsoft призвала пользователей оставлять отзывы через Центр отзывов Windows, чтобы помочь выявить ошибки в новых функциях.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
У свежего обновления Windows 11 вскрылись новые баги — оно ломает спящий режим, Citrix Director и не только
Ветеран Microsoft наконец объяснил, почему зажатая клавиша Shift ускоряла перезагрузку Windows 95
Microsoft выпустила экстренное обновление для Windows 11, чтобы ПК снова могли нормально выключаться
Google снова поглотила ИИ-стартап, переманив лучших специалистов — Hume AI, разрабатывающий голосовой ИИ
Warner Music представил в Китае ИИ-певицу AI-Hua и выпустил первый клип
«Кража — это не инновация»: против незаконного использования контента для обучения ИИ выступили художники, писатели и музыканты
Теги: блокнот, paint, windows 11, функции, операционная система, искусственный интеллект
блокнот, paint, windows 11, функции, операционная система, искусственный интеллект
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.