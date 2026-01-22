Сегодня 22 января 2026
Новости Software
Epic Games Store устроил раздачу средневекового боевика Rustler в духе первых GTA, в том числе для российских игроков

Как и было обещано, 22 января в сервисе цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала раздача средневекового экшена Rustler (Grand Theft Horse) в духе первых двух частей серии Grand Theft Auto.

Источник изображений: Epic Games Store

События Rustler разворачиваются в «исторически неточном» средневековом антураже, где феодальная несправедливость, инквизиция и охота на ведьм сочетается с анахронизмами и отсылками к поп-культуре.

Игрокам в роли средневекового головореза по имени Гай предстоит выполнять безумные квесты, убивать героев, красть коней, сражаться со стражниками, обворовывать крестьян и слушать музыку бардов.

Rustler имеет текстовый перевод на русский

Обещают средневековую песочницу в олдскульном стиле, одновременно простой и сложный для понимания сюжет, «множество запутанных миссий и квестов», широкий выбор оружия и «неуместный» монтипайтоновский юмор.

Релизная версия Rustler вышла в августе 2021 года на ПК и консолях. На Metacritic игра заслужила от 57 до 70 %, а пользователи Steam оказались более благосклонны — 79 % («в основном положительные» обзоры).

Чтобы стать обладателем бесплатной копии Rustler (Grand Theft Horse) в Epic Games Store, нужно перейти на страницу игры и нажать на кнопку «Получить» — региональными ограничениями раздача не сопровождается.

Раздача Rustler (Grand Theft Horse) в Epic Games Store продлится неделю и закончится 29 января 2026 года в 19:00 по Москве. Вместе с этим временно бесплатным станет симулятор бизнеса с подвохом Definitely Not Fried Chicken.

Теги: rustler, jutsu games, экшен, epic games store, epic games
