Стильная киберпанковая метроидвания Sky Dust не заставит себя долго ждать — новый геймплейный трейлер

Разработчики из бразильской Orbit Studio (Ebenezer and the Invisible World), в настоящее время готовящие к релизу киберпанковую метроидванию Sky Dust, заручились поддержкой издателя.

Как стало известно, издателем Sky Dust выступит французская компания Twin Sails Interactive (в прошлом Asmodee Digital). Анонс партнёрства сопровождался новым геймплейным тизером проекта.

Сотрудничество с Twin Sails Interactive позволит Orbit Studio выпустить Sky Dust не только в Steam, но и на консолях (каких именно, пока не уточняют). Релиз ожидается уже скоро (опять без конкретики).

События Sky Dust развернутся в пропитанном неоновым светом Сан-Паулу далёкого и мрачного будущего: уничтожение Луны и цифровая деградация сделали мегаполис беспринципным и опасным.

Игрокам в роли наёмника, который берётся за любую работу лишь бы спасти самое дорогое для себя, предстоит раскрыть опасный заговор вокруг утраченных секретов, способных изменить саму реальность.

Скриншоты

Sky Dust предложит обширный мегаполис со взаимосвязанными районами, жестокие сражения, плавный платформенный геймплей, поездки (и битвы) на мотоцикле, а также прокачку способностей для открытия новых локаций.

Обещают смесь классической метроидвании, требовательной боевой системы (увороты, парирования, комбо) и ролевых элементов, грозных боссов и влияние решений на сюжет. Поддержка русского языка не заявлена.