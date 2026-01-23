Сегодня 23 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Боевик Стильная киберпанковая метроидвания Sky ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Стильная киберпанковая метроидвания Sky Dust не заставит себя долго ждать — новый геймплейный трейлер

Разработчики из бразильской Orbit Studio (Ebenezer and the Invisible World), в настоящее время готовящие к релизу киберпанковую метроидванию Sky Dust, заручились поддержкой издателя.

Источник изображений: Orbit Studio

Источник изображений: Orbit Studio

Как стало известно, издателем Sky Dust выступит французская компания Twin Sails Interactive (в прошлом Asmodee Digital). Анонс партнёрства сопровождался новым геймплейным тизером проекта.

Сотрудничество с Twin Sails Interactive позволит Orbit Studio выпустить Sky Dust не только в Steam, но и на консолях (каких именно, пока не уточняют). Релиз ожидается уже скоро (опять без конкретики).

События Sky Dust развернутся в пропитанном неоновым светом Сан-Паулу далёкого и мрачного будущего: уничтожение Луны и цифровая деградация сделали мегаполис беспринципным и опасным.

Игрокам в роли наёмника, который берётся за любую работу лишь бы спасти самое дорогое для себя, предстоит раскрыть опасный заговор вокруг утраченных секретов, способных изменить саму реальность.

Скриншоты
Смотреть все изображения (12)
Смотреть все
изображения (12)

Sky Dust предложит обширный мегаполис со взаимосвязанными районами, жестокие сражения, плавный платформенный геймплей, поездки (и битвы) на мотоцикле, а также прокачку способностей для открытия новых локаций.

Обещают смесь классической метроидвании, требовательной боевой системы (увороты, парирования, комбо) и ролевых элементов, грозных боссов и влияние решений на сюжет. Поддержка русского языка не заявлена.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Это же сама Лучезарность!»: трейлер несуществующей игры Hollow Knight: Sandborne заворожил фанатов
Атмосферная метроидвания MIO: Memories in Orbit с акварельными фонами и полным переводом на русский стартовала в Steam с рейтингом 83 %
Демоверсия мрачной метроидвании Nocturnal 2 выйдет 27 января
«Снова чувствую себя ребёнком, когда смотрю это»: 17 минут нового геймплея Nioh 3 взбудоражили фанатов перед скорым релизом
В 2025 году хакеры на 310 % чаще атаковали российские игровые сервисы, и дальше будет только хуже
Battlefield 6 стала самой продаваемой игрой в США по итогам 2025 года, а Call of Duty: Black Ops 7 показала худший результат за почти 20 лет
Теги: sky dust, orbit studio, twin sails interactive, метроидвания
sky dust, orbit studio, twin sails interactive, метроидвания
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.