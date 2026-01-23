Сегодня 23 января 2026
GameStop исправила баг с «бесконечными деньгами» при обмене Nintendo Switch 2

Автор YouTube-канала RJCmedia обнаружил в системе американской розничной сети игровых товаров ошибку, из-за которой при обмене товаров при каждой транзакции возникала дополнительная сумма. В результате возникала возможность злоупотреблять этой акцией, извлекая сотни и тысячи долларов прибыли.

Источник изображения: nintendo.com

Источник изображения: nintendo.com

При демонстрации ошибки автор канала RJCmedia приобрёл приставку Nintendo Switch 2 за $415. После этого он сразу её вернул и одновременно купил подержанную игру — с дополнительной покупкой активировался бонус, и стоимость обмена консоли выросла до $472,50. В результате система GameStop установила для подержанной игры стоимость выше, чем розничная цена консоли Nintendo последнего поколения. В теории покупатели могли использовать эту ошибку многократно, повторяя процесс обмена снова и снова и накапливая большое количество кредитов обмена.

После того как блогер предал информацию огласке, GameStop 20 января объявила, что ошибка была исправлена «незамедлительно». Розничная сеть обновила свою политику в отношении обменных акций и гарантировала, что покупатели не смогут ими злоупотреблять и превращать их в бесконечный поток доходов. Кроме того, GameStop признала творческий подход RJCmedia к использованию системы обмена. Но пока этого не случилось, авторы YouTube-канала заполучили новенькую Nintendo Switch 2 дополнительные средства в виде бонусов магазина и других игр на сумму $150 — чистая прибыль составила около $600.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: nintendo, gamestop, ошибка
