В Китае создали процессор в виде тонкой эластичной нити с миллионами транзисторов

В Китае создали основу для массового производства по-настоящему гибкой электроники. Пока это лабораторная работа, но она впечатляет — разработчики изготовили полноценную микросхему внутри тонкой эластичной нити, из которой можно ткать полотно с возможностью вычислений, запуска нейросетей и даже реализации дисплея.

Источник изображения: SCMP

Источник изображения: SCMP

Статья о разработке вышла в журнале Nature 21 января 2026 года. В свободном доступе её пока нет. Китайские источники говорят о решении, сопоставимом по толщине с прядью волос или даже с отдельным волоском, но, судя по фотографии, пока это преувеличение. На снимке толщина нити примерно соответствует 0,5 мм или чуть больше. Тем не менее этот «чип» на каждый квадратный сантиметр содержит 100 000 транзисторов, чего может хватить для решения достаточно серьёзных вычислительных задач. Особенно если сплести из таких нитей целое полотно.

В аннотации к статье сказано, что волоконная интегральная схема (FIC) продемонстрировала «функции питания, измерения и отображения». Чип изготавливается на плоской гибкой подложке и затем скручивается в нить, как свиток папируса. После завершения процесса изготовления гибкая микросхема в виде нити способна растягиваться на 30 % и выдерживает до 10 000 циклов растяжения. Также она сохраняет работоспособность при сгибании на 180 градусов с радиусом кривизны 1 см.

Каждый метр такой ткани может содержать миллионы транзисторов, что сопоставимо с некоторыми современными процессорами. Технология может преобразить мир носимой электроники, сделав её прочной и устойчивой к суровым условиям эксплуатации без оглядки на влагу, мороз или жару.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: гибкая электроника, китайские ученые
