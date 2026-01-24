Сегодня 24 января 2026
На Солнце по-тихому исчезло крупнейшее скопление пятен — обошлось без бури

С поверхности Солнца исчезло самое крупное из появившихся в прошлом году скоплений пятен, которое несмотря на аномальные размеры оставалось спокойным, сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук ИКИ и ИСЗФ РАН.

Источник изображения: Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Комплекс солнечных пятен 4294-4296-4298 возник на видимой стороне солнечного диска в конце ноября. Размер самых крупных из них превышал диаметр Земли в несколько раз, а его суммарная площадь на пике составляла около 2300 единиц (миллионных долей полусферы), что является одним из самых больших значений в истории. «Для сравнения, область 4341, породившая события прошедшей недели, в том числе крупнейший в 21 веке радиационный шторм, имела на момент этих событий площадь всего 500 единиц», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в ИКИ РАН, исчезнувший комплекс пятен ни разу не произвёл значительных выбросов — вся масса этих пятен и связанная с ними энергия были поглощены Солнцем, не оказав никакого влияния на околоземное пространство.

По словам учёных, сокращение числа пятен обычно свидетельствует о снижении вспышечной активности или её полном отсутствии.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: солнце, исследование
