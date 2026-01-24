WhatsApp перенял ещё одну функцию Telegram: новым участникам групп теперь можно показать старые сообщения

Разработчики мессенджера WhatsApp продолжают развивать платформу за счёт добавления востребованных функций. На этот раз они реализовали поддержку функции, которая позволит делиться историей сообщений в групповых чатах с новыми участниками. На данном этапе это нововведение доступно ограниченному числу пользователей бета-версий WhatsApp.

В сообщении сказано, что участники группы могут сами решать делиться ли историей сообщений с вновь добавленными пользователями. Новые участники смогут увидеть до 100 старых сообщений, отправленных в группу за последние 14 дней. Отмечается, что «сообщения, которыми поделились с помощью этой функции, выделяются другим цветом, что позволяет новым участникам распознавать их в переписке».

Функция доступа к старым сообщениям для новых участников групп является востребованной. Она уже присутствует во многих мессенджерах, например, в Telegram. Благодаря этой функции новые участники группы могут быстро вникнуть в суть последних обсуждений и получить нужную информацию, в зависимости от контекста группового чата.

Когда именно новая функция появится в стабильных версиях WhatsApp и станет общедоступной, не уточняется. Вероятно, это произойдёт после завершения этапа тестирования с привлечением ограниченного числа пользователей бета-версий мессенджера.