Сегодня 25 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети Google починила работу спам-фильтра и ав...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Google починила работу спам-фильтра и автоматической сортировки писем в Gmail

В конце этой недели пользователи почтового сервиса Google Gmail заметили, что некоторые рекламные сообщения, обычно перемещаемые в папку «Промоакции», начали появляться в папке «Входящие». По какой-то причине рекламные письма не фильтровались должным образом и перемещались в основную папку с сообщениями, о чём свидетельствовали множественные посты пользователей на форумах Google и Reddit. Google признала наличие проблемы и к настоящему моменту её устранила.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Затронутые проблемой пользователи Gmail также обратили внимание на появление баннера в верхней части некоторых сообщений, с помощью которого сервис предупреждал, что письмо может быть опасным, поскольку его не удалось полностью проверить на спам и наличие вредоносного ПО. Спустя некоторое время Google признала проблему, опубликовав соответствующее заявление на странице поддержки платформы Workspace.

«Пользователи Gmail могут видеть баннеры, указывающие на отсутствие проверки на спам. Мы наблюдаем проблему в работе Gmail, начавшуюся в субботу, 24.01.26 в 05:02 по тихоокеанскому времени. Пользователи могут видеть следующий баннер: «Будьте осторожны с этим письмом. Gmail не проверял это сообщение на спам, неверифицированных отправителей или вредоносное ПО». Мы рекомендуем пользователям проявлять особую бдительность в связи с отсутствием проверки на спам. Наша команда инженеров изучает проблему», — говорилось в заявлении Google.

Сообщения о появлении баннера стали сходить на нет к вечеру того же дня. В 20:28 по местному времени Google обновила статус проблемы на странице поддержки, сообщив, что она устранена. О причинах возникновения сбоя с сортировкой писем компания обещала сообщить после завершения внутреннего расследования.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Функции новые — галлюцинации старые: журналисты оценили автономный доступ Gemini к Gmail, «Календарю» и «Фото»
Google узаконила ИИ-кликбейт — переписанные ИИ заголовки «хорошо работают», даже с ошибками
«Google Фото» научились превращать фотографии пользователей в мемы с помощью ИИ
WhatsApp перенял ещё одну функцию Telegram: новым участникам групп теперь можно показать старые сообщения
Суд усомнился в искренности Epic Games: за антимонопольным делом вскрылась тайная сделка с Google на $800 млн
Vimeo уволила большую часть персонала после поглощения компанией Bending Spoons
Теги: gmail, google, почта, спам
gmail, google, почта, спам
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.