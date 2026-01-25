Google починила работу спам-фильтра и автоматической сортировки писем в Gmail

В конце этой недели пользователи почтового сервиса Google Gmail заметили, что некоторые рекламные сообщения, обычно перемещаемые в папку «Промоакции», начали появляться в папке «Входящие». По какой-то причине рекламные письма не фильтровались должным образом и перемещались в основную папку с сообщениями, о чём свидетельствовали множественные посты пользователей на форумах Google и Reddit. Google признала наличие проблемы и к настоящему моменту её устранила.

Затронутые проблемой пользователи Gmail также обратили внимание на появление баннера в верхней части некоторых сообщений, с помощью которого сервис предупреждал, что письмо может быть опасным, поскольку его не удалось полностью проверить на спам и наличие вредоносного ПО. Спустя некоторое время Google признала проблему, опубликовав соответствующее заявление на странице поддержки платформы Workspace.

«Пользователи Gmail могут видеть баннеры, указывающие на отсутствие проверки на спам. Мы наблюдаем проблему в работе Gmail, начавшуюся в субботу, 24.01.26 в 05:02 по тихоокеанскому времени. Пользователи могут видеть следующий баннер: «Будьте осторожны с этим письмом. Gmail не проверял это сообщение на спам, неверифицированных отправителей или вредоносное ПО». Мы рекомендуем пользователям проявлять особую бдительность в связи с отсутствием проверки на спам. Наша команда инженеров изучает проблему», — говорилось в заявлении Google.

Сообщения о появлении баннера стали сходить на нет к вечеру того же дня. В 20:28 по местному времени Google обновила статус проблемы на странице поддержки, сообщив, что она устранена. О причинах возникновения сбоя с сортировкой писем компания обещала сообщить после завершения внутреннего расследования.